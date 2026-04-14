Η κίνηση «κλειδί» για το πρωινό, η οποία «δίνει» ύψος στα παιδιά

Πρέπει να περιλαμβάνει αυγά, αφού έτσι μπορούμε να προσλάβουμε μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης. Στα παιδιά, ωστόσο, στα οφέλη από την κατανάλωσή του προστίθεται και μία ακόμη σημαντική παράμετρος: τα βοηθά να ψηλώσουν

14 Απρ. 2026 23:39
Pelop News

Θεωρείται επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το πρωινό πρέπει να είναι ο βασιλιάς των γευμάτων της ημέρας. Το συστήνουν παροιμίες από την Άπω Ανατολή, το επισημαίνουν και οι ειδικοί.

Μάλιστα κίνηση-κλειδί σύμφωνα με μελέτες, είναι το πρωινό να περιλαμβάνει αυγά, αφού έτσι μπορούμε να προσλάβουμε μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης. Στα παιδιά, ωστόσο, στα οφέλη από την κατανάλωσή του προστίθεται και ένα ακόμη σημαντικό όφελος: τα βοηθά να ψηλώσουν.

Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον που δημοσιεύτηκε στο Pediatrics, η καθημερινή κατανάλωση αυγών μπορεί να εγγυηθεί ότι το παιδί δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα με το ύψος ή το βάρος του. Έτσι, ακόμα και αν δεν είναι επιθυμία σας να το δείτε στην πρώτη γραμμή της παρέλασης, έχετε σημαντικούς λόγους να τα εντάξετε στη διατροφή του.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιπτώσεις της διατροφικής παρέμβασης σε παιδιά ηλικίας 6 έως 9 μηνών στον Ισημερινό. Κατόπιν τυχαίας διαλογής, μια ομάδα (πειραματική) ακολούθησε για 6 μήνες μια διατροφή που περιλάμβανε ένα αυγό την ημέρα ενώ και χωρίς καθόλου αυγά για το αντίστοιχο διάστημα μια ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου:

τα παιδιά με την καθημερινή κατανάλωση αυγών κατέγραψαν 47% μικρότερο κίνδυνο καθυστερημένης ανάπτυξης, η οποία εν μέρει οφείλεται στην κακή διατροφή
κατά 74% λιγότερες πιθανότητες να είναι λιποβαρή.

«Τα ευρήματα για τη μεγάλη αποτελεσματικότητα αυτής της παρέμβασης δεν μας εξέπληξαν» σχολίασαν οι ερευνητές, ενημερώνοντας ότι η μελέτη διενεργήθηκε με μεγάλη προσοχή και παρακολούθηση για τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις στα αυγά, χωρίς εντέλει να αναφέρεται κάποιο περιστατικό με την ανεπιθύμητη ενέργεια. Τα αυγά, σύμφωνα με τους ίδιους, αποτελούν μια ασφαλή και σημαντική διατροφική πηγή για τα παιδιά.

Ένας περιορισμός της μελέτης είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα στην διατροφή των παιδιών της πειραματικής ομάδας, γεγονός που ενδεχομένως επηρέασε τα αποτελέσματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Conde Nast Traveller: Αυτή είναι η σχεδόν… άγνωστη ελληνική παραλία που προτείνει για σπέσιαλ εμπειρία
23:39 Η κίνηση «κλειδί» για το πρωινό, η οποία «δίνει» ύψος στα παιδιά
23:21 Αν μάθετε να περπατάτε σαν Ιάπωνας, τότε θα βελτιώστε την υγεία σας μόλις σε 30 λεπτά
23:01 Πάτρα: Ξέσπασε φωτιά, μεγάλη η ανησυχία και άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής
22:48 Wall Street Journal: Το σχέδιο της Ευρώπης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ
22:39 Θάνατος 19χρονης: «Την έχουμε παρατήσει μόνη της», το SMS που πρόδωσε τους τρεις άνδρες
22:24 Καταπέλτης το πόρισμα του Γενικού Χημείου του Κράτους για τη διαρροή στη Βιολάντα, που προκάλεσε την έκρηξη
22:15 Βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα στην Γλυφάδα, έκλεψαν χρήματα και υπολογιστές, ΦΩΤΟ
22:07 Κατήγγειλε ότι ο πατριός της ασέλγησε σε βάρος της, ενώ κοιμόταν
21:58 «Πρώην αθλητής, χωρίς δελτίο», η θέση της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών για τον 26χρονο που συνελήφθη
21:50 Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 40 τραυματίες, έκρηξη σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό, ΒΙΝΤΕΟ
21:40 Γάζα: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων
21:28 Ουάσιγκτον: Ολοκληρώθηκαν οι απευθείας συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου
21:21 Αιγιάλεια: Νέος ξυλοδαρμός και μεγάλη ανησυχία για «σκληρό» περιστατικό βίας
21:06 Καρανίκας: «Άχρηστη και ανίκανη αντιπολίτευση, στην κοσμάρα της»
20:59 «Κάναμε κοκαΐνη»! Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά
20:43 Από την Πάτρα θα ριχτεί «φως» στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς
20:31 «Έχω δεχτεί εργασιακό bullying, κάποιοι άνθρωποι μου έβαλαν επίτηδες εμπόδια», αποκαλυπτικός ο Κώστας Μαρτάκης
20:21 Τσοπάνογλου στον Peloponnisos FM: «Ο μεγάλος στόχος της Μεσίρη είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2028»
20:11 Συγκλονιστικό το «αντίο» στον Στέφανο Μπορμπόκη: «Σαν πληγωμένο αετόπουλο στο χώμα», ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ