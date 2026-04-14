Η κίνηση «κλειδί» για το πρωινό, η οποία «δίνει» ύψος στα παιδιά

Θεωρείται επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το πρωινό πρέπει να είναι ο βασιλιάς των γευμάτων της ημέρας. Το συστήνουν παροιμίες από την Άπω Ανατολή, το επισημαίνουν και οι ειδικοί.

Μάλιστα κίνηση-κλειδί σύμφωνα με μελέτες, είναι το πρωινό να περιλαμβάνει αυγά, αφού έτσι μπορούμε να προσλάβουμε μεγαλύτερη ποσότητα πρωτεΐνης. Στα παιδιά, ωστόσο, στα οφέλη από την κατανάλωσή του προστίθεται και ένα ακόμη σημαντικό όφελος: τα βοηθά να ψηλώσουν.

Σύμφωνα με μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον που δημοσιεύτηκε στο Pediatrics, η καθημερινή κατανάλωση αυγών μπορεί να εγγυηθεί ότι το παιδί δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα με το ύψος ή το βάρος του. Έτσι, ακόμα και αν δεν είναι επιθυμία σας να το δείτε στην πρώτη γραμμή της παρέλασης, έχετε σημαντικούς λόγους να τα εντάξετε στη διατροφή του.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις επιπτώσεις της διατροφικής παρέμβασης σε παιδιά ηλικίας 6 έως 9 μηνών στον Ισημερινό. Κατόπιν τυχαίας διαλογής, μια ομάδα (πειραματική) ακολούθησε για 6 μήνες μια διατροφή που περιλάμβανε ένα αυγό την ημέρα ενώ και χωρίς καθόλου αυγά για το αντίστοιχο διάστημα μια ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου:

τα παιδιά με την καθημερινή κατανάλωση αυγών κατέγραψαν 47% μικρότερο κίνδυνο καθυστερημένης ανάπτυξης, η οποία εν μέρει οφείλεται στην κακή διατροφή

κατά 74% λιγότερες πιθανότητες να είναι λιποβαρή.

«Τα ευρήματα για τη μεγάλη αποτελεσματικότητα αυτής της παρέμβασης δεν μας εξέπληξαν» σχολίασαν οι ερευνητές, ενημερώνοντας ότι η μελέτη διενεργήθηκε με μεγάλη προσοχή και παρακολούθηση για τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις στα αυγά, χωρίς εντέλει να αναφέρεται κάποιο περιστατικό με την ανεπιθύμητη ενέργεια. Τα αυγά, σύμφωνα με τους ίδιους, αποτελούν μια ασφαλή και σημαντική διατροφική πηγή για τα παιδιά.

Ένας περιορισμός της μελέτης είναι η χαμηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα στην διατροφή των παιδιών της πειραματικής ομάδας, γεγονός που ενδεχομένως επηρέασε τα αποτελέσματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



