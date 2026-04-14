Η Αθήνα βρίσκεται στην 3η θέση ανάμεσα στις πιο αγχωτικές πόλεις για οδήγηση στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Compare the Market Australia.

Η μελέτη αξιολόγησε παράγοντες όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι ώρες που χάνονται στην κίνηση, η πυκνότητα οχημάτων, η οδική ασφάλεια και η ποιότητα του οδικού δικτύου.

143 ώρες τον χρόνο στην κίνηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι οδηγοί στην Ελλάδα χάνουν περίπου 143 ώρες ετησίως στην κίνηση αιχμής. Αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 6 ολόκληρες ημέρες τον χρόνο ή περίπου 18 εργάσιμες ημέρες των 8 ωρών πίσω από το τιμόνι.

Η Αθήνα συγκέντρωσε συνολικό σκορ 58,45/100, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στην Ευρώπη, πίσω μόνο από το Δουβλίνο και το Βουκουρέστι.

Το μέσο επίπεδο συμφόρησης στην πρωτεύουσα φτάνει το 54,7%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην έρευνα, ενώ η κατοχή οχημάτων παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με 872 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους.

Πιο δύσκολη από Ρώμη, Μιλάνο και Παρίσι

Η Αθήνα εμφανίζεται πιο επιβαρυμένη από τη Ρώμη, που βρίσκεται στην 9η θέση, και το Μιλάνο, που κατατάσσεται 5ο.

Παράλληλα, ξεπερνά σημαντικά πόλεις όπως η Μαδρίτη και το Παρίσι, ενώ ακόμη και σε σχέση με κοντινές πόλεις όπως η Σόφια και η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει μεγαλύτερη πίεση στο οδικό δίκτυο.

Η Θεσσαλονίκη καταγράφει καλύτερη εικόνα, καθώς βρίσκεται στην 34η θέση, με χαμηλότερη συμφόρηση, στο 41,4%, και περίπου 86 ώρες χαμένες ετησίως στην κίνηση.

Οι πιο δύσκολες πόλεις για οδήγηση

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται το Δουβλίνο, με σκορ 63,07, συμφόρηση 72,9% και έως 191 ώρες χαμένες τον χρόνο στην κίνηση αιχμής.

Ακολουθεί το Βουκουρέστι, με σκορ 59,14, υψηλή συμφόρηση 62,5% και χαμηλές μέσες ταχύτητες.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από τη Λυών, το Μιλάνο, τη Ζυρίχη, το Γκρατς, το Πόρτο, τη Ρώμη και το Τορίνο.

Πίεση στην καθημερινότητα των οδηγών

Η υψηλή θέση της Αθήνας οφείλεται στον συνδυασμό έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης, μεγάλης εξάρτησης από το αυτοκίνητο, καθυστερήσεων και προβλημάτων οδικής ασφάλειας.

Η μελέτη καταγράφει 49 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, δείχνοντας ότι η οδική ασφάλεια παραμένει σημαντική πρόκληση.

Στον αντίποδα, η Όσλο εμφανίζεται ως η λιγότερο δύσκολη πόλη για οδήγηση στην Ευρώπη, με χαμηλή συμφόρηση και χαμηλό δείκτη θνησιμότητας. Καλή επίδοση σημειώνει και η Στοκχόλμη, ενώ η Μπρατισλάβα βρίσκεται επίσης στις πόλεις με πιο ήπιες οδηγικές συνθήκες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



