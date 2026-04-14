Το μποτιλιάρισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία: 143 ώρες τον χρόνο κολλημένοι στην κίνηση οι Έλληνες

Νέα ανάλυση κατατάσσει την Αθήνα στις πιο δύσκολες πόλεις για οδήγηση στην Ευρώπη, λόγω συμφόρησης, καθυστερήσεων και υψηλής εξάρτησης από το αυτοκίνητο.

14 Απρ. 2026 18:15
Pelop News

Η Αθήνα βρίσκεται στην 3η θέση ανάμεσα στις πιο αγχωτικές πόλεις για οδήγηση στην Ευρώπη, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Compare the Market Australia.

Η μελέτη αξιολόγησε παράγοντες όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι ώρες που χάνονται στην κίνηση, η πυκνότητα οχημάτων, η οδική ασφάλεια και η ποιότητα του οδικού δικτύου.

143 ώρες τον χρόνο στην κίνηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι οδηγοί στην Ελλάδα χάνουν περίπου 143 ώρες ετησίως στην κίνηση αιχμής. Αυτό αντιστοιχεί σε σχεδόν 6 ολόκληρες ημέρες τον χρόνο ή περίπου 18 εργάσιμες ημέρες των 8 ωρών πίσω από το τιμόνι.

Η Αθήνα συγκέντρωσε συνολικό σκορ 58,45/100, καταλαμβάνοντας την 3η θέση στην Ευρώπη, πίσω μόνο από το Δουβλίνο και το Βουκουρέστι.

Το μέσο επίπεδο συμφόρησης στην πρωτεύουσα φτάνει το 54,7%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην έρευνα, ενώ η κατοχή οχημάτων παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, με 872 οχήματα ανά 1.000 κατοίκους.

Πιο δύσκολη από Ρώμη, Μιλάνο και Παρίσι

Η Αθήνα εμφανίζεται πιο επιβαρυμένη από τη Ρώμη, που βρίσκεται στην 9η θέση, και το Μιλάνο, που κατατάσσεται 5ο.

Παράλληλα, ξεπερνά σημαντικά πόλεις όπως η Μαδρίτη και το Παρίσι, ενώ ακόμη και σε σχέση με κοντινές πόλεις όπως η Σόφια και η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει μεγαλύτερη πίεση στο οδικό δίκτυο.

Η Θεσσαλονίκη καταγράφει καλύτερη εικόνα, καθώς βρίσκεται στην 34η θέση, με χαμηλότερη συμφόρηση, στο 41,4%, και περίπου 86 ώρες χαμένες ετησίως στην κίνηση.

Οι πιο δύσκολες πόλεις για οδήγηση

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται το Δουβλίνο, με σκορ 63,07, συμφόρηση 72,9% και έως 191 ώρες χαμένες τον χρόνο στην κίνηση αιχμής.

Ακολουθεί το Βουκουρέστι, με σκορ 59,14, υψηλή συμφόρηση 62,5% και χαμηλές μέσες ταχύτητες.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από τη Λυών, το Μιλάνο, τη Ζυρίχη, το Γκρατς, το Πόρτο, τη Ρώμη και το Τορίνο.

Πίεση στην καθημερινότητα των οδηγών

Η υψηλή θέση της Αθήνας οφείλεται στον συνδυασμό έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης, μεγάλης εξάρτησης από το αυτοκίνητο, καθυστερήσεων και προβλημάτων οδικής ασφάλειας.

Η μελέτη καταγράφει 49 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, δείχνοντας ότι η οδική ασφάλεια παραμένει σημαντική πρόκληση.

Στον αντίποδα, η Όσλο εμφανίζεται ως η λιγότερο δύσκολη πόλη για οδήγηση στην Ευρώπη, με χαμηλή συμφόρηση και χαμηλό δείκτη θνησιμότητας. Καλή επίδοση σημειώνει και η Στοκχόλμη, ενώ η Μπρατισλάβα βρίσκεται επίσης στις πόλεις με πιο ήπιες οδηγικές συνθήκες.

