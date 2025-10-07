Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Αχαΐα

Ενα νέο, αλλά για την ώρα απροσδιόριστο και αχαρτογράφητο, πολιτικό τοπίο φαίνεται να δημιουργείται στη χώρα μετά τη χθεσινή –αναμενόμενη– παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα. Η παραίτησή του αποτελεί προπομπό για τη δημιουργία ενός καινούργιου πολιτικού φορέα τού οποίου θα ηγηθεί.

Το είπε σχεδόν ξεκάθαρα στη δήλωσή του: «Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες».

Μολονότι είχε διαφανεί εδώ και καιρό η συγκεκριμένη εξέλιξη, κάποιοι απέφευγαν να τοποθετηθούν με σαφήνεια μέχρι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Ξεκαθάρισε χθες, οπότε άρχισαν να βγαίνουν προς τα έξω και οι πρώτες αντιδράσεις.

Ανεξάρτητα από το πώς επιλέγει ν’ αντιδράσει καθένας, η ουσία είναι πως «μέσα τους» όλοι και όλες υπολογίζουν τον Τσίπρα ως ένα πολύ ισχυρό «χαρτί», που θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού στις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Κατά συνέπεια, τα κόμματα στα οποία το νέο κόμμα Τσίπρα θα προκαλέσει αναταράξεις είναι το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας.

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Συσπείρωση δυνάμεων…»

Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος σχολίασε με τον δικό του τρόπο την εξέλιξη με τον Αλ. Τσίπρα. Η φράση του «θα συναντηθούμε στους ίδιους δρόμους…» λέει πολλά!

«Ο Αλέξης Τσίπρας εξήγησε με τη δήλωσή του τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του. Εμείς συνεχίζουμε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το πολιτικό και κοινοβουλευτικό μας έργο για την προάσπιση των συμφερόντων της κοινωνίας και την οικοδόμηση μιας ισχυρής προοδευτικής αντιπολίτευσης μέσα και έξω από τη βουλή και μιας κυβερνητικής πρότασης που θα στείλει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, την κυβέρνησης της διαφθοράς του κ. Μητσοτάκη.

Με έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθούμε στους ίδιους δρόμους για μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα συσπειρώσει όλες τις προοδευτικές, αριστερές και δημοκρατικές με καθαρά χέρια δυνάμεις»!

Σία Αναγνωστοπούλου: Τα υλικά του κύκλου

Η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής της Νέας Αριστεράς πλέον, σχολίασε την εξέλιξη: «Ανεξαρτήτως του τι σημαίνει η παραίτηση Τσίπρα για τα επόμενα βήματά του, αν θα ιδρύσει ή δεν θα ιδρύσει κόμμα, η πράξη έχει βάρος. Κλείνει οριστικά ένας κύκλος.

Ο Τσίπρας ήταν ο εμβληματικός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επί 15 χρόνια. Οπως και να αποτιμάται το “εμβληματικός”, είναι πλέον ιστορικό γεγονός αδιαμφισβήτητο. Η παραίτησή του ανοίγει νέο κύκλο, όχι μόνο για τον ίδιο, όχι μόνο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τον χώρο της Αριστεράς.

Πώς και με τι “υλικά” ανοίγει ο κύκλος, είναι ανοικτό πεδίο εν πλήρη εξελίξει. Μάλλον ποια “υλικά” θα βάλουν σφραγίδα σε αυτόν τον κύκλο είναι το θέμα. Ετσι κι αλλιώς, αυτός ο κύκλος είχε ανοίξει εδώ και καιρό, σίγουρα από το 2023».

Γιάννης Λάμπρου: «Ενα άλμα στο κενό»

Ο Γιάννης Λάμπρου αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν εξελέγη νέος πρόεδρος ο Στ. Κασσελάκης.

«Εκτιμώ ότι ο νέος φορέας Τσίπρα δεν θα είναι ούτε προέκταση ούτε εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και φυσικά δεν θα είναι συνένωσή τους στα πρότυπα του ΣΥΡΙΖΑ των συνιστωσών.

Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του νομίζω ότι θα είναι ο χαλαρός δεσμός μεταξύ των μελών/υποστηρικτών και η απουσία ιδεολογικής συγκρότησης όπως την ξέραμε στην Αριστερά.

Για αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι η οποιαδήποτε ελπίδα αναγέννησης της Αριστεράς μέσω Τσίπρα είναι απλά ένα άλμα στο κενό. Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπάρξει ως αυτόνομη, συγκροτημένη και διεκδικητική πολιτική δύναμη σήμερα, δεν θα μπορέσει να το κάνει ούτε και ως εταίρος σε ένα λαϊκό μέτωπο ακόμα κι αν ηγείται ο Τσίπρας, ακόμα κι αν κάποια στιγμή νικήσει».

Θέμης Μπάκας: «Δικαίωση για όσους φύγαμε»

Ο Θέμης Μπάκας αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ 2024 και εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη. Η τοποθέτησή του, όμως, επιδέχεται ερμηνειών:

«Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί μια βαθιά πολιτική πράξη ευθύνης και ταυτόχρονα μια ηχηρή προειδοποίηση προς όλους μας. Δεν είναι μια προσωπική επιλογή αποχώρησης, αλλά ένα μήνυμα για την ανάγκη ανανέωσης, επανεκκίνησης και ειλικρίνειας στην πολιτική ζωή του τόπου.

Σωστά καυτηρίασε τις κομματικές «κατασκευές εργαστηρίων», τους μηχανισμούς που αποκόπτουν τα κόμματα από την κοινωνία.

Ως υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023, σέβομαι βαθιά την απόφαση του τέως πρωθυπουργού και τη θεωρώ δικαίωση για όλους εμάς που επιλέξαμε να αποχωρήσουμε. Σήμερα ο χώρος έχει υποστεί μια ουσιαστική μετάλλαξη, που τον απομακρύνει από τις αρχές και τις αξίες που τον γέννησαν».

Πολιτικά στελέχη σχολιάζουν τις εξελίξεις

Ποικίλουν οι αντιδράσεις πολιτικών προσώπων μετά την παραίτηση Τσίπρα.

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, πρώην βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασε στην «Π»: «Το πολιτικό σκηνικό μοιάζει ομιχλώδες γιατί τα υπάρχοντα κόμματα αδυνατούν να δημιουργήσουν έμπνευση και ελπίδα ανατροπής των πολιτικών Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του που έχει οδηγήσει την κοινωνία σε αδιέξοδα.

Η δήλωση παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική έδρα και με τις αντιδράσεις κάθε μορφής αποδεικνύει ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός που μπορεί σήμερα να παραγάγει πολιτικά γεγονότα τέτοιου μεγέθους.

Η προσπάθεια απαξίωσής του έχει παρελθόν και δεν θα σταματήσει, αφού είναι ο μοναδικός που μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό πεδίο στην ανερμάτιστη αντιπαράθεση προοδευτικών επιλογών και κομμάτων. Είναι ξεκάθαρο, και γεγονός πλέον, ότι έχει δημιουργηθεί ελπίδα και αισιοδοξία».

Ο Ηλίας Γρηγόρης, μέλος της ΝΕ Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, και φανατικός οπαδός του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε: «Παραιτήθηκε. Παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα που τον ανέδειξε και που το ανέδειξε. Και εδώ έντιμος ο Τσίπρας. Οι υπόλοιποι που διαφώνησαν, πήραν την έδρα σπίτι τους. Παραμένω με χίλια στον ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθώντας να πείσω τους συντρόφους να συνεργαστούμε με την πρωτοβουλία Τσίπρα αν εκδηλωθεί. Η μεγάλη εικόνα είναι πώς θα αποφύγουμε μια καταστροφική τρίτη σερί τετραετία των δεξιών. Και σ’ αυτή τη μεγάλη εικόνα, ο Τσίπρας έχει σταυρικό ρόλο».

Ο Διονύσης Τραυλός, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, επισήμανε: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τσίπρας έχει ακόμα το πολιτικό κεφάλαιο να ταράζει τα νερά. Και ίσως είναι ο μοναδικός που ακόμα μπορεί. Φτάνει αυτό; Σίγουρα όχι, από μόνο του δεν αρκεί».

Ο καταγόμενος από την Αχαΐα Σπύρος Καρανικόλας, πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και νυν της ΝΔ, τόνισε: «Η παραίτηση Τσίπρα δεν είναι αυτοθυσία. Είναι σχέδιο επιβίωσης. Παραιτήθηκε για να στήσει νέο δικό του μαγαζί. Φεύγει για να κυνηγήσει ξανά την προσωπική του προοπτική. Ιδιοτελής, αμετανόητος, καιροσκόπος».

ΠΑΣΟΚ. «Εμείς έχουμε πει ότι πιθανό κόμμα του κ. Τσίπρα είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι φαίνεται να εξελίσσεται. Εξελίσσεται ως μια ρήξη στην ουσία σε ένα άλλο κόμμα. Εμείς έχουμε μια θέση αρχής να μην ασχολούμαστε με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

