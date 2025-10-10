Η κλήρωση της ΝΕΠ και του ΟΠΑΘΑ στην Α2 Εθνική Ανδρών

Η κλήρωση της ΝΕΠ και του ΟΠΑΘΑ στην Α2 Εθνική Ανδρών
10 Οκτ. 2025 20:31
Πραγματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της KOE, η κλήρωση των αγώνων του πρωταθλήματος Water Polo League 2 με τη συμμετοχή της ΝΕΠ και του ΟΠΑΘΑ στον Βόρειο Ομιλο.

Συνοπτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική (16/11): ΝΕΠ – Νίκη Βόλου, Αρης – Ηλιούπολη, ΟΠΑΘΑ – ΟΥΚ Βόλου, Ηρακλής – ΝΑΟ Κέρκυρας.

2η αγωνιστική (23/11): ΝΕΠ – ΟΠΑΘΑ, Νίκη Βόλου – ΝΑΟ Κέρκυρα, Ηλιούπολη – Ηρακλής, ΟΥΚ Βόλου – Αρης.

3η αγωνιστική (30/11): ΝΑΟ Κέρκυρας – Ηλιούπολη, Ηρακλής – ΟΥΚ Βόλου, ΟΠΑΘΑ – Νίκη Βόλου, Αρης – ΝΕΠ.

4η αγωνιστική (7/12): ΟΥΚ Βόλου – ΝΑΟ Κέρκυρας, ΝΕΠ – Ηρακλής, ΟΠΑΘΑ – Αρης, Νίκη Βόλου – Ηλιούπολη.

5η αγωνιστική (14/12): Ηρακλής – ΟΠΑΘΑ, Αρης – Νίκη Βόλου, ΝΑΟ Κέρκυρας – ΝΕΠ, Ηλιούπολη – ΟΥΚ Βόλου.

6η αγωνιστική (11/1): Αρης – Ηρακλής, Νίκη Βόλου – ΟΥΚ Βόλου, ΝΕΠ – Ηλιούπολη, ΟΠΑΘΑ – ΝΑΟ Κέρκυρας.

7η αγωνιστική (26/1): ΟΥΚ Βόλου – ΝΕΠ, Ηλιούπολη – ΟΠΑΘΑ, ΝΑΟ Κέρκυρας – Αρης, Ηρακλής – Νίκη Βόλου.

* Οι αγώνες του β’ γύρου θα διεξαχθούν αντίστροφα.

* Οι τέσσερις πρώτες ομάδες κάθε Ομίλου θα παίξουν στα play offs για να αναδειχθεί η πρώτη που θα ανέβει. H φιναλίστ του τελικού (που θα είναι διπλός) θα αγωνιστεί στην έδρα της με την ομάδα που θα καταλάβει τη 13η θέση στο πρωτάθλημα της Water Polo League 1 και η ομάδα που θα επικρατήσει, θα ανέβει ή θα παραμείνει, αντιστοίχως, επίσης στην μεγάλη κατηγορία.
