Η ΚΟΕ τίμησε τους κορυφαίους του υγρού στίβου για το 2025, ανάμεσα τους πατρινοί

Λάμψη αστέρων στη λαμπρή τελετή που έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΟΕ, το βράδυ της Δευτέρας (2/3/2026) και στην οποία η ΚΟΕ τίμησε τους κορυφαίους αθλητές, αθλήτριες και ομάδες που διακρίθηκαν στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις της περασμένης χρονιάς (2025) σε όλα της τα αθλήματα με πολλούς πατρινούς να λαμβάνουν βραβείο.

Τη γιορτή των “Aquawards” τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος, ο Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος, αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αθλητικών ομοσπονδιών, σωματείων και φορέων, σύσσωμο το ΔΣ της ΚΟΕ, αθλητές, προπονητές και πλήθος κόσμου.

Την εκδήλωση προλόγισε ο οικοδεσπότης Πρόεδρος της ΚΟΕ Κυριάκος Γιαννόπουλος.

ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που χαρακτήρισε τον υγρό στίβο συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού αθλητισμού, ευχαρίστησε και συνεχάρη για τις επιτυχίες (ήταν παρών στη διπλή διάκριση στη Σιγκαπούρη) και μίλησε για την αυξημένη χρηματοδότηση 21% στον αθλητισμό, την ανακατασκευή στις πισίνες του ΟΑΚΑ, την ολυμπιακή πισίνα στο Ολυμπιακό Χωριό. Εξήγγειλε, εξάλλου, την κατασκευή της μεγάλης δεξαμενής στα Χανιά, τα κολυμβητήρια στο Ρέθυμνο, σε Ηράκλειο, Ιωάννινα, Σύρο, Τήνο, την ενεργειακή αναβάθμιση στα “Βοτσαλάκια” του Πειραιά, στο Κιλκίς, στο Ποσειδώνιο της Θεσσαλονίκης, στην Καβάλα, Λάρισα κλπ. Μίλησε τέλος για την ηλεκτρονική κάρτα υγείας αθλητή και το e-kouros.

Στον δικό τους χαιρετισμό, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και το μέλος της ΕΟΕ και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Σπύρος Καπράλος έδωσαν συγχαρητήρια στους βραβευόμενους και δήλωσαν την απόλυτη στήριξή τους, ενώ ο κ. Κούβελος επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο.

Αναλυτικά όσοι βραβεύτηκαν και τιμήθηκαν:

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη. Ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου μετά από 14 χρόνια (Σανγκάη 2011). Στον τελικό νίκησε 12-9 την Ουγγαρία.

Αθλήτριες: Ιωάννα Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου, Φωτεινή Τριχά, Σοφία Τορνάρου, Αθηνά Γιαννοπούλου, Στεφανία Σάντα, Ειρήνη Νίνου, Μαρία Πάτρα, Χριστίνα Σιούτη, Βασιλική Πλευρίτου, Διονυσία Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Αλεξία Ευγενία Τζούρκα, Νεφέλη Άννα Κρασσά και η Ελένη Ξενάκη.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Κ16: Κατέλαβε τη 2η θέση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Κων/πολη.

Αθλήτριες: Ραφαέλλα Σαλταμανίκα, Αγγελική Δασκαλάκη, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Λαμπρινή Σπανδωνίδου, Γεωργία Λαμπάτου, Ελένη Ελμισιάν, Εμμανουέλα Καπετοπούλου, Παναγιώτα Κισσούδη, Ελισάβετ Κουτσαντά, Φαίδρα-Χριστίνα Λουπάκη, Θεοδώρα Παπαδοπούλου, Βενετία-Μαρία Πασβάντη, Ανδρονίκη Καραγιάννη, Σοφία Λαμπροπούλου και Ειρήνη Σταυρίδου.

Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Αργύρης Θεοδωρόπουλος, βοηθός προπονητή η Άννα Χατζηγεωργάκη.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ20: Στο Σαλβαδόρ της Βραζιλίας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Αθλήτριες: Κοβάτσεβιτς Ευσταθία Νεφέλη, ΠιοβάνΝίκη Πατρίτσια, Τζωρτζακάκη Ζωή, ΣαλταμανίκαΡαφαέλα, Καραμπέτσου Αριάδνη Παντελία, Κλαψιανού Ασημίνα, Μπέτα Ελένη, Κρασσά Νεφέλη Άννα, Φουράκη Ασπασία, Κυριακοπούλου Νικολέτα, Δρακωτού Δέσποινα, Κουρέτα Διονυσία, Κωνσταντοπούλου Ευτυχία, Τριχά Φωτεινή και Γραικού Παρασκευή.

Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Γιώργος Ντόσκας, βοηθός προπονητή η Χρύσα Χατζέλη.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ Κ18: Κατέλαβε τη 2η θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Γκζίρα της Μάλτας. Αθήτριες: Δέσποινα Δρακωτού, Αναστασία Μαρία Μπίκου, Αγγελική Δασκαλάκη, Αλεξία Ίγκριντ Μαρίνου, Αφροδίτη Μπιτσάκου, Ραφαέλα Σαλταμανίκα, Ασημίνα Κλαψιανού, Ελένη Ελμισιάν, Νεφέλη Άννα Κρασσά, Ευαγγελία Μαρία Ντούλη, Κατερίνα Κουνδουράκη, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ανδρονίκη Καραγιάννη, Ειρήνη Σταυρίδου, Φιλλιώ Γανίμη Σάλεχ.

Ομοσπονδιακός τεχνικός Γιώργος Ντόσκας και βοηθός προπονητή η Χρύσα Χατζέλη

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ Κ18: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Αθλητές: Δημήτρης Μπερδές, Δημήτρης Σάρρος, Νίκος Αλευράς, Δημήτρης Χατζής, Αναστάσιος Γιαννόπουλος, Κυριάκος Λεβαντής, Κοσμάς Πατσιλινάκος, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Ηλίας Αγγελόπουλος, Βαγγέλης Λαμπάτος, Παναγιώτης Μαραγκουδάκης, Γιώργος Τζανακάκης, Σταύρος Ζουζούνης, Θεοδόσης Μότσιας, Άγγελος Λεωνιδάκης.

Ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ηλίας Μαχαίρας και βοηθός προπονητή ο Ξενοφών Μαρκόπουλος.

