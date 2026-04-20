Η Κομισιόν καθησυχάζει για τις ελλείψεις καυσίμων στις αερομεταφορές

20 Απρ. 2026 15:44
Μεγάλη κουβέντα έχει ανοίξει τα τελευταία 24ψρα σχετικά με τις ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ  και η Κομισιόν με ανακοίνωση της επισημαίνοντας ότι η ΕΕ συντονίζεται και προετοιμάζεται για διάφορα σενάρια, ωστόσο δεν υπάρχει ζήτημα.

«Η διαθεσιμότητα των καυσίμων είναι προτεραιότητα», δηλώνει, επισημαίνοντας ότι «στην ΕΕ υπάρχει σημαντική ικανότητα διύλισης αργού πετρελαίου και παραγωγής καυσίμων αεροσκαφών».

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις της Κομισιόν φαίνεται ότι δεν επαρκούν για να κατευνάσουν την ανησυχία γύρω από το θέμα, την ώρα μάλιστα που αυτή εντείνεται τόσο από τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανή κρίση στον τομέα, όσο και από τις αεροπορικές εταιρείες.

Την Τρίτη, οι υπουργοί Μεταφορών της ΕΕ θα λάβουν μέρος στην άτυπη τηλεδιάσκεψη που διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία, ως απάντηση στην εξελισσόμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στις άμεσες επιπτώσεις της στις αγορές ενέργειας και στον ευρωπαϊκό τομέα των μεταφορών.

Σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο, «αν και οι πλήρεις συνέπειες παραμένουν αβέβαιες, είναι σαφές ότι υπάρχουν διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές, στον εναέριο χώρο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα». Στόχος της αυριανής τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, είναι «στοχευμένες πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε τρεις προτεραιότητες: ισχυρό συντονισμό της ΕΕ, μείωση της εξάρτησης από εξωτερικά ορυκτά καύσιμα και υλοποίηση συγκεκριμένων, εφαρμόσιμων μέτρων».

Τέλος, σημαντική παράμετρο αποτελεί και η πιθανή αύξηση των τιμών στις αερομεταφορές, με τα κράτη-μέλη να υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια συντονισμένη, αναλογική και συμβατή με την ενιαία αγορά προσέγγιση της ΕΕ.

