Η κόρη του πρώην σταρ του ΝΒΑ Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι, είναι η ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια του κόσμου!
23 Ιαν. 2026 23:37
Pelop News

Η Τρίνιτι Ρόντμαν έβαλε τίτλους τέλους σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες ανανεώσεις όχι μόνο στην ιστορία του NWSL και παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, η σταρ της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ έβαλε την υπογραφή της σε νέο τριετές συμβόλαιο με την Ουάσινγκτον Σπίριτ έως το 2028 και έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο.

Η κόρη του, Τρίνιτι, έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια παγκοσμίως όχι μόνο για το NWSL αλλά για το ποδόσφαιρο γυναικών σε όλο τον κόσμο. Μέχρι πρότινος, το ρεκόρ κατείχε η Αϊτάνα Μπονματί της Μπαρτσελόνα (τρείς φορές νικήτρια της χρυσής μπάλας).

Η Ρόντμαν, κόρη του πέντε φορές πρωταθλητή του NBA, Ντένις Ρόντμαν έγινε επαγγελματίας στην Ουάσινγκτον. Επιλέχθηκε στο ντραφτ του 2021 και από νωρίς έδειξε πως δεν πρόκειται για ένα απλό ταλέντο. Στην πρώτη της σεζόν αναδείχθηκε κορυφαία πρωτοεμφανιζόμενη παίκτρια του πρωταθλήματος, ενώ έδωσε και την ασίστ που χάρισε τον τίτλο στην ομάδα της. Μέχρι σήμερα μετρά 21 γκολ σε 97 εμφανίσεις και κατέχει το ρεκόρ ασίστ στην ιστορία του συλλόγου.

Σε επίπεδο εθνικής ομάδας, αποτελεί βασικό «γρανάζι» των Ηνωμένων Πολιτειών και τις οδήγησε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Η παραμονή της Ρόντμαν συνδέεται και με τον νέο κανονισμό «High Impact Player» που εισήγαγε το NWSL. Από τον Ιούλιο του 2026, οι ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεπερνούν το όριο μισθών, προσφέροντας έως και ένα επιπλέον εκατομμύριο δολάρια σε μία «παίκτρια υψηλής επιρροής». Πρόκειται για έναν μηχανισμό που δημιουργήθηκε με στόχο να κρατήσει τα μεγαλύτερα ονόματα εντός λίγκας. Το όριο μισθοδοσίας για κάθε ομάδα στο NWSL ήταν 3,5 εκατομμύρια δολάρια το 2025 ωστόσο θα αυξηθεί περίπου στα 3,7 εκατομμύρια δολάρια.

