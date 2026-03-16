Η Κούβα βυθίστηκε στο σκοτάδι, πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα!

Σε ενεργειακό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ το νησί, δεν έχει παραλάβει πετρέλαιο εδώ και μήνες, γενικό μπλακάουτ

Η Κούβα βυθίστηκε στο σκοτάδι, πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα!
16 Μαρ. 2026 21:50
Στην Κούβα αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα (16/3/2026) ότι έγινε γενική διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία αριθμεί περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους.

Ντόναλντ Τραμπ για Ορμούζ: Χώρες που περνούν πετρέλαιο από εκεί αρνούνται να βοηθήσουν, θα το θυμόμαστε

Το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων ανέφερε στο X ότι σημειώθηκε «πλήρης αποσύνδεση» του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας και δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα.

Το περιστατικό, που δεν είναι το πρώτο φαίνεται όμως να είναι ένα από τα χειρότερα, έρχεται καθώς η ενεργειακή και η οικονομική κρίση επιδεινώνονται.

Το Associated Press υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το νησί δεν είχε λάβει πετρέλαιο εδώ και πάνω από τρεις μήνες και ότι λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.

Μια μαζική διακοπή ρεύματος πριν από μια εβδομάδα έπληξε τη δυτική πλευρά του νησιού, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Η Κούβα έχει αποδώσει τα προβλήματά της στον ενεργειακό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει μάλιστα τον Ιανουάριο για την επιβολή δασμών σε οποιαδήποτε χώρα που θα πωλούσε ή θα παρείχε πετρέλαιο στο νησί.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Πλυντήριο ανθρώπων στην Ιαπωνία κοστίζει 300.000 ευρώ και σε καθαρίζει σε 15 λεπτά!
22:57 Κασσάνδρα Κουλουκουντής: Η Ελληνοαμερικανίδα που κέρδισε το πρώτο Όσκαρ Καλύτερου Κάστινγκ
22:47 Φορολογικές δηλώσεις: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής Ε1, μέχρι τις 15 Ιουλίου η διάρκειά της
22:37 Αποκάλυψη Reuters: Μειώμενη πάνω από 50% η ημερίσια παραγωγή πετρελαίου από τα Εμιράτα
22:27 Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τύχη βουνό, γλίτωσε τον θάνατο, την ώρα που έπεφταν οι πύραυλοι στο παλάτι του πατέρα του, εκείνος είχε βγει στον κήπο
22:17 Το μπαμ από την Ανδραβίδα στη 20ή αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:08 Φίλοι Προαστιακού Πάτρας: Απαιτείται σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού
22:00 «Αυτός δεν είναι πόλεμος της Ευρώπης», η ΕΕ δεν στέλνει τις ASPIDES στα Στενά του Ορμούζ
21:51 Που, πώς και γιατί παρατείνεται και για το 2026 η μη καταβολή ΕΝΦΙΑ
21:50 Η Κούβα βυθίστηκε στο σκοτάδι, πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα!
21:41 Το…βιογραφικό του 50χρονου επιχειρηματία, που συνελήφθη για αρχαιοκαπηλία. Είναι πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού ΒΙΝΤΕΟ
21:31 Επίθεση του Πακιστάν σε κτιριακές υποδομές στην Καμπούλ, πληροφορίες για νεκρούς
21:20 Αυτοδιοικητικές επαφές Πέτρου Ψωμά στην Κέρκυρα
21:10 ΠΑΣΟΚ: Επικράτησαν στις εκλογές οι «προεδρικοί», ψήφοι και ονόματα
21:00 Αίγιο – Σύνδεση λιμανιού με την Ολυμπία Οδό: Περιμένουν σήμα από τον υπουργό
20:50 «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη», συγκλονίζει η μητέρα του 20χρονου Κλεομένη
20:39 Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός Ματ Κλαρκ
20:25 Παναθηναϊκός: Ανανέωσε το συμβόλαιο του Γιώργου Κάτρη έως το 2030
20:18 «Καλό ταξίδι, παλικάρι μου» ράγισαν και οι πέτρες στο τελευταίο «αντίο» στον 18χρονο Μάκη, ΦΩΤΟ
20:10 Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τη συμμετοχή της αντιπεριφερειάρχη Γεωργίας Ντάτσικα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
