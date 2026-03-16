Η Κούβα βυθίστηκε στο σκοτάδι, πάνω από 10 εκατ. άνθρωποι χωρίς ρεύμα!

Στην Κούβα αξιωματούχοι ανέφεραν σήμερα (16/3/2026) ότι έγινε γενική διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία αριθμεί περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους.

Ντόναλντ Τραμπ για Ορμούζ: Χώρες που περνούν πετρέλαιο από εκεί αρνούνται να βοηθήσουν, θα το θυμόμαστε

Το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων ανέφερε στο X ότι σημειώθηκε «πλήρης αποσύνδεση» του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας και δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα.

Το περιστατικό, που δεν είναι το πρώτο φαίνεται όμως να είναι ένα από τα χειρότερα, έρχεται καθώς η ενεργειακή και η οικονομική κρίση επιδεινώνονται.

Το Associated Press υπενθυμίζει ότι ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, προειδοποίησε την Παρασκευή ότι το νησί δεν είχε λάβει πετρέλαιο εδώ και πάνω από τρεις μήνες και ότι λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια, φυσικό αέριο και θερμοηλεκτρικά εργοστάσια.

Μια μαζική διακοπή ρεύματος πριν από μια εβδομάδα έπληξε τη δυτική πλευρά του νησιού, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα.

Η Κούβα έχει αποδώσει τα προβλήματά της στον ενεργειακό αποκλεισμό των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει μάλιστα τον Ιανουάριο για την επιβολή δασμών σε οποιαδήποτε χώρα που θα πωλούσε ή θα παρείχε πετρέλαιο στο νησί.

