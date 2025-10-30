Η Κρήτη στους δρόμους: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλείνουν τον ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην Κρήτη, με μπλόκα σε καίρια σημεία του Βόρειου Οδικού Άξονα. Οι διαμαρτυρίες για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές παίρνουν πλέον χαρακτήρα διαρκείας, καθώς οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στους δρόμους μέχρι τις 11 Νοεμβρίου.

Η Κρήτη στους δρόμους: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλείνουν τον ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο
30 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Η Κρήτη φλέγεται ξανά από τα τρακτέρ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο κλιμακώνουν για δεύτερη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) σε πολλά σημεία. Οι παραγωγοί δηλώνουν εξαντλημένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις, προειδοποιώντας ότι «ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται στα όριά του».

Στο Ηράκλειο, οι αγρότες διανυκτέρευσαν στο μπλόκο του Καρτερού, φρόντισαν τα ζώα τους το πρωί και επέστρεψαν στον δρόμο, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

«Περιμένουμε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να πάρουν θέση στα αιτήματά μας. Είμαστε και στα μπλόκα και στα πρόβατα. Αν χρειαστεί, θα τα φέρουμε στον ΒΟΑΚ», δήλωσε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Το μπλόκο έχει στηθεί μπροστά στο ΚΤΕΟ Καρτερού, ενώ η κυκλοφορία προς Άγιο Νικόλαο γίνεται πλέον μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, με άνοιγμα του δρόμου μόνο για ασθενοφόρα και οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Χανιά – Ο ΒΟΑΚ «κόπηκε στα δύο»

Στα Χανιά, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στο μπλόκο μεταξύ Μουρνιών και Σούδας, έχοντας αποκλείσει και τα δύο ρεύματα του δρόμου. Όπως αναφέρει το Flashnews.gr, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν για τουλάχιστον μία εβδομάδα, με τους συμμετέχοντες να επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
Οι υπόλοιποι οδηγοί αναγκάζονται να κινούνται από παρακαμπτήριους ή μέσω Λεωφόρου Σούδας, γεγονός που έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ρέθυμνο – Μπλόκο στο Σπήλι

Στο Ρέθυμνο, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στα Τρία Μοναστήρια και κατευθύνθηκαν στον κόμβο του Σπηλίου, όπου απέκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με το Rethnea.gr, ο δρόμος ανοίγει περιοδικά για μία ώρα, πριν κλείσει εκ νέου — τακτική που σχεδιάζουν να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι ζητούν άμεση καταβολή των επιδοτήσεων, μείωση του κόστους παραγωγής και στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ξεκαθαρίζοντας πως «αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση, τα μπλόκα θα γίνουν πανελλαδικά».
Η Κρήτη στους δρόμους: Αγρότες και κτηνοτρόφοι κλείνουν τον ΒΟΑΚ σε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο
