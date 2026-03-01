Η Κύπρος διέψευσε τη Βρετανία για πυραύλους από το Ιράν...

Σε διάψευση της δήλωσης του Βρετανού υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, ότι ιρανικοί πύραυλοι κατευθύνθηκαν προς την Κύπρο και αναχαιτίστηκαν από τη βρετανική αεροπορία, προχώρησε η κυπριακή κυβέρνηση.

«Σε σχέση με δηλώσεις και δημοσιεύματα που αναφέρονται σε εκτόξευση πυραύλων προς την κατεύθυνση της Κύπρου, διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει και ούτε υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα», έγραψε, σε ανάρτησή του στο Χ, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Θυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί, ο Βρετανός υπουργός Άμυνας είχε δηλώσει πως ιρανικοί πύραυλοι με κατεύθυνση την Κύπρο, αναχαιτίστηκαν από τις βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

«Είμαστε αρκετά σίγουροι ότι δεν είχαν ως στόχο τις βάσεις μας», είχε δηλώσει Χίλι, προσθέτοντας ωστόσο πως «αυτό δείχνει πόσο αδιάκριτα» χτυπούν οι Ιρανοί για αντίποινα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



