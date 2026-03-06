Η Κύπρος σε επιφυλακή μετά τις επιθέσεις Ιράν και Χεζμπολάχ – Τι μεταφέρει στην “Π” από το Παραλίμνι ο Θ. Νικολοβγένης

Πώς είναι η κατάσταση στην Κύπρο μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ; Η «Π» μίλησε με τον Κύπριο Θεόδωρο Νικολοβγένη, απόστρατο αξιωματικό και υποψήφιο διδάκτορα γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ, ο οποίος, βρισκόμενος στο Παραλίμνι της επαρχίας Αμμοχώστου, μας μετέφερε επακριβώς το κλίμα στη Μεγαλόνησο.

Οι κυριότερες τοποθετήσεις του στον Peloponnisos FM 103,9 και στην εκπομπή «Μαζί στον αέρα… καλημέρα!» έχουν ως εξής:

– «Οι βρετανικές βάσεις εκτείνονται σε δυο σημεία στην Κύπρο, νοτίως της Λεμεσού, στο Ακρωτήρι και στη Λάρνακα, στη Δεκέλεια. Η ζωή στο νησί συνεχίζεται, ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές του, αλλά είμαστε πάντα σε ετοιμότητα. Δεν γνωρίζουμε αν οι αναχαιτίσεις των εχθρικών συστημάτων έγιναν από εμάς ή από άλλους, αυτά εξάλλου δεν ανακοινώνονται. Η άφιξη, όμως, F-16 και πολεμικών πλοίων από την Ελλάδα, είναι πολύ σημαντική. Κι αυτό γιατί στέλνεται ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Κύπρος δεν είναι μακράν. Εγινε το αυτονόητο. Το μητροπολιτικό κέντρο έχει υποχρέωση στήριξης της Κύπρου, από την αποστολή διπλωματών μέχρι τη στρατιωτική στήριξη σε καιρό κινδύνου και απειλής. Η αποστολή, μάλιστα, των ελλαδίτικων δυνάμεων συνέπεσε με την επέτειο μνήμης της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου κι αυτό προκαλεί έξτρα συγκίνηση σε όλους τους Κυπρίους».

– «Πρέπει να διορθώσουμε ανακρίβειες που λέγονται, δυστυχώς ακόμη και από θεσμικούς παράγοντες. Οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν είναι επικυρίαρχες. Αυτή είναι μια ορολογία που έχουν καλλιεργήσει προφανώς οι ίδιοι οι Βρετανοί. Οι Βρετανικές βάσεις είναι έδαφος της Κυπριακής δημοκρατίας το οποίο παραχωρήθηκε στη Βρετανία για στρατιωτικούς και μόνον λόγους με βάση τη συνθήκη εγκαθίδρυσης. Στην έκταση των βάσεων, υπάρχουν τουλάχιστον 16 ελληνικά χωριά. Οι Βρετανικές βάσεις θα ήταν κυρίαρχες μόνο στην περίπτωση που περνούσε το σχέδιο Ανάν. Οπότε με την πρόσφατη επίθεση δεν χτυπήθηκε βρετανικό έδαφος, αλλά βρετανική βάση, μια βάση του ΝΑΤΟ, αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση».

– «Οπως εξελίχθηκαν τα πράγματα τόσα χρόνια στα ελληνοτουρκικά, δεν είναι παράλογο να εκνευρίζονται σήμερα οι Τούρκοι με την παρουσία της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Οι Τούρκοι έχουν φορτώσει το νησί με πολλά οπλικά συστήματα και δεν μιλάει κανένας. Εχουν καταλάβει το βόρειο τμήμα του νησιού και έχουν αλλοιώσει τη σύνθεσή του με εποικισμούς. Δυστυχώς έμοιαζε τόσα χρόνια σαν να τους είχαμε συνηθίσει, σαν να είχε παγιωθεί μια κατάσταση στην οποία φαινόταν ότι δεν υπήρχε αντίδραση εκ μέρους μας. Στο Αιγαίο, άλλωστε, δεν γίνονται τόσες παραβιάσεις του εναερίου και θαλασσίου χώρου, χωρίς να αντιδρούμε όπως πρέπει; Ναι λοιπόν, για μια παραβίαση στον Κυπριακό εναέριο χώρο έπρεπε η Ελλάδα να στείλει ενισχύσεις και ορθώς έπραξε. Η Τουρκία είναι πάντα ο επιτήδειος ουδέτερος και γι΄αυτό θέλει προσοχή».

– «Η μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο δείχνει το μέγεθος της κατάστασης. Θυμίζω ότι αντίστοιχη συστοιχία έχει σταλεί και στη Σαουδική Αραβία. Είναι μια επίσης σωστή κίνηση που αφήνει ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα στον αγωγό IMEC. Στέλνουμε μήνυμα ως ελληνισμός ότι έχουμε ρόλο στον παγκόσμιο διάδρομο που αλλάζει τις διεθνείς ισορροπίες».

