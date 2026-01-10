Η Κύπρος στο στόχαστρο

Το σκάνδαλο που ξέσπασε στην Κύπρο προκαλεί εύλογα ερωτήματα, όχι μόνο για τις πολιτικές και άλλες ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν σοβαρά, αλλά και για τη συγκυρία αυτή καθαυτή.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Λευκωσία ενισχύει τον ρόλο της μέσα από την αμυντική συνεργασία με Ελλάδα και Ισραήλ, η ένταση και η διεθνής προβολή της υπόθεσης δεν περνούν απαρατήρητες από κανέναν.

Η πλήρης διαλεύκανση είναι αναγκαία, χωρίς να αγνοούνται οι σημαντικές γεωπολιτικές παράμετροι.

