Το Κοινό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (JRCC) δήλωσε ότι ενεργοποίησε τις δυνάμεις του χθες για τον εντοπισμό του σκάφους, το οποίο απέπλευσε στις 2 Δεκεμβρίου με τέσσερις Ισραηλινούς από την πόλη Ασντότ και με προορισμό την Κρήτη.

Η Κύπρος ξεκίνησε εθνική επιχείρηση για το γιοτ με τους Ισραηλινούς που αγνοείται στη Μεσόγειο
10 Δεκ. 2025 17:08
Οι κυπριακές αρχές ανακοίνωσαν πως ξεκίνησαν εθνική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την εξαφάνιση ενός γιοτ που απέπλευσε από το Ισραήλ πριν μία εβδομάδα, στα ανοιχτά της Μεσογείου.

Το Κοινό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (JRCC) δήλωσε ότι ενεργοποίησε τις δυνάμεις του χθες για τον εντοπισμό του σκάφους, το οποίο απέπλευσε στις 2 Δεκεμβρίου με τέσσερις Ισραηλινούς από την πόλη Ασντότ και με προορισμό την Κρήτη.

Η τελευταία γνωστή θέση του γιοτ καταγράφηκε στις 8 Δεκεμβρίου, εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης της Κύπρου (SRR), περίπου 89 ναυτικά μίλια (165 χιλιόμετρα) από την παραλιακή πόλη της Πάφου, σύμφωνα με ανακοίνωση του JRCC.

«Τα πλοία στην περιοχή έχουν κληθεί για να βοηθήσουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου ιστιοφόρου», αναφέρεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι αεροπορικά μέσα της κυβέρνησης θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση σήμερα.

Η Κύπρος διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες περιοχές έρευνας και διάσωσης στη ανατολική Μεσόγειο και συντονίζει συχνά επιχειρήσεις που αφορούν γειτονικά κράτη. Οι αρχές ανέφεραν ότι ενδέχεται να αναπτυχθούν επιπλέον πόροι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις ανανεωμένες πληροφορίες.

Η εξαφάνιση του γιοτ συμπίπτει με την άφιξη της κακοκαιρίας Byron, η οποία έχει προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε Κύπρο, Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε πως Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος συνεργάζονται στην αναζήτηση για το ισραηλινό γιοτ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της περιοχής όπου κατάγονται τρεις από τους αγνοούμενους Ισραηλινούς, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη βοήθειας από το Ισραηλινό στρατό.

«Κανείς από το ναυτικό ή τους IDF δεν μας έχει μιλήσει καθόλου… Υπάρχουν κάποιοι από αυτούς που δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει», δήλωσε ο Χατέμ Σίμπλι στο Walla. «Εχω επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, που βοηθάει. Είμαι σε επαφή με την Βόρεια Διεύθυνση Αστυνομίας, η οποία έχει μεταβιβάσει τα στοιχεία στην Ιντερπόλ». «Προσωπικά, είμαι πολύ ανήσυχος», προσέθεσε.

