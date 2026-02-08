Η κυρία που έγινε viral στη συναυλία των Coldplay, ομιλήτρια σε Συνέδριο!

Η γυναίκα που έγινε viral στο «Kiss Cam» της συναυλίας των Coldplay, η 53χρονη Κριστίν Καμπότ, που είχε προσπαθήσει να κρύψει τον έρωτα της με τον παντρεμένο πρώην CEO της Astronomer, Άντυ Μπάιρον, αλλά ο Κρις Μάρτιν με το μικρόφωνο του και ο καμεραμάν της παραγωγής κατάφεραν να την κάνουν ρεζίλι παγκοσμίως, θα συμμετάσχει ως ομιλήτρια στο στην Ουάσιγκτον, σε συνέδριο διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων, με τιμές εισιτηρίων μεταξύ 750 και 875 δολαρίων ανά άτομο.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστεί στρατηγική για την ανάκτηση του αφηγήματος, με έμφαση στη δημόσια διαπόμπευση γυναικών.

Σε αντίθεση με τον πρώην CEO, ο οποίος κράτησε χαμηλό προφίλ, η Κάμποτ εμφανίστηκε δημοσίως τον Δεκέμβριο, παραχωρώντας σειρά συνεντεύξεων στις οποίες μίλησε για το «στίγμα» που, όπως είπε, της αποδόθηκε, κάνοντας λόγο για δημόσια διαπόμπευση!

Η μητέρα δύο παιδιών, που βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο του viral σκάνδαλου, θα εμφανιστεί σε ομιλία 30 λεπτών με τίτλο «Taking Back the Narrative» μαζί με τη CEO δημοσίων σχέσεων, Ντίνι Βον Μάφλινγκ. Στο συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο, έχουν προγραμματιστεί άλλοι 14 ομιλητές.

H Daily Mail κατέγραψε αντιδράσεις γι’ αυτή την είδηση στα social media. Μεταξύ άλλων γράφτηκαν τα εξής:

«Υποθέτω ότι η υψηλού προφίλ μοιχεία μπορεί να είναι ένα προσωρινό μεγάλο κέρδος»

«Ναι, υποθέτω ότι το να είσαι μοιχεία πληρώνει», έγραψε κάποιος άλλος.

«Έχει μια ιστορία να πει και θα την ακούσουν. Αυτός είναι ο νέος κόσμος», σχολίασε τρίτος.

Ένας χρήστης παραδέχτηκε: «Δεν ξέρω ποιος θα πλήρωνε 875 δολάρια για να παρακολουθήσει αυτό, αλλά μπράβο της, επέστρεψε δυναμικά».

