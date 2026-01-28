Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα ως «παράπλευρη απώλεια»

Τα προγνωστικά στοιχεία για τον πρωτογενή τομέα πανελλαδικά δείχνουν πως η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη λόγω των συνθηκών το 60% του Αγροκτηνοτροφων είναι εγκλωβισμένοι σε σε μια πολιτική που δεν θέλει Ανάπτυξη αλλά ούτε υπάρχει ένα πλάνο μακροχρόνιας στήριξης.

Σε μια ήδη «λαβωμένη» κοινωνία και έναν τομέα που έχει περάσει σε δίνη θέση,η κυβέρνηση εξακολουθεί να «σφυρίζει» αδιάφορα αγνοώντας το τι θα ακολουθήσει.

Έρχεται,μια περίοδο που χωρίς ουσιαστικό ορίζοντα,με διαλυμένο το σύνολο των οργανισμών και υπηρεσιών του συγκεκριμένου τομέα,χωρις οικονομικά εργαλεία προς τους μικρομεσαίους αγρότες και το σημαντικότερο,χωρίς εγχώρια παραγωγή.

Την στιγμή που το Τραπεζικό σύστημα «διαφημίζει» οικονομικά εργαλεία προς τους αγρότες για ανάπτυξη,οι αγροτοκτηνοτρόφικες επιχειρήσεις είναι σε καθεστώς επιτήρησης(χωρίς να έχουν ευθύνες),με αποτέλεσμα να είναι πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό στον Τειρεσία,σε ρύθμισης που δεν μπορούν να ανταποκριθούν,με μια «θηλιά» από την ΔΕΗ και τους παρόχους ενέργειας,με έναν γερασμένο μηχανικό εξοπλισμό και επιπλέον χωρίς κεφάλαια κίνησης ώστε να παραμείνουν και να παράξουν.

Μετά από 50 μέρες κινητοποιήσεων,ποιο ηταν το αποτέλεσμα;

Μετά από μια σειρά συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των αγροκτηνοτρόφων,τι θετικό υπήρξε;

Την στιγμή που οι κυβερνητικές «αφηγήσεις» και η ανακρίβεια των λεγόμενων τους διέλυσαν την προσπάθεια και την διεκδίκηση των αιτημάτων του Αγροτικού κόσμου,την ώρα που με τερτίπια και μεθοδεύσεις «σπάσανε» ότι διεκδικήθηκε 50 μέρες και τέλος με εκβιασμούς από πλευράς τους και ψέματα ασύστολα «χρύσωσαν το χάπι»!

Θα τα ξαναπούμε για να τα εμπεδώσουμε και να φανεί η ξεγύμνωσα τους.

1)Επικαλούνται ότι έχουν δωθεί οι επιδοτήσεις και μάλιστα πως δόθηκαν παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη χρονιά,ψέμα..δόθηκαν λιγότερα χρήματα και μάλιστα από την μια μπήκαν στους λογαριασμούς σε μορφή επιδοτήσεων και από την άλλη αφαιρέθηκαν από τους ίδιους λογαριασμούς υπέρ ΕΛΓΑ και άλλων χρεωστικών ρυθμίσεων.

2)Αγρότες-βιοκαλλιεργητές δεν πήραν τα χρωστούμενα του 21’,22’,23’,24’ παρὰ ελάχιστων περιπτώσεων που βάλανε έναντι.

3)Τα περίφημα προγράμματα ΠΑΑ και Νέων Αγροτών είναι ακόμη απλήρωτα και μιλάμε για ποσοστό πάνω 70% στους δικαιούχους.

4)Το Αγροτικό πετρέλαιο μπορεί να πληρώθηκε αλλά αυτό ηταν μοίρασμα ψίχουλων στην ουσία,7,50€ στον τραπεζικό λογαριασμό δικαιούχου για 40 στρέμματα.

5)Ρεύμα,την ώρα που κόβουν την παροχή ρεύματος πως μπορεί να ενταχθεί ένας αγρότης σε αυτό που εξαγγέλλαν.

Εξαγγελία που στην ουσία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα,η πραγματικότητα είναι η εξής: Ειδικά τιμολόγια για κατ’ επάγγελμα αγρότες, με σταθερή, χαμηλή τιμή (περίπου 9,3 λεπτά/kWh για την πρώτη διετία και 9 λεπτά/kWh για το 1/3 της κατανάλωσης.

Αυτό ισχύει,μέχρι να γίνει η τροπολογία και με βάση την συζήτηση που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση πλέον με τους παρόχους,γιατί σίγουρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν συνομιλεί με τους τομείς,αλλά με τους παρόχους ενέργειας.

6)Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι υπό κατάρρευση,αυτό είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που θα μπορούσε να έχει λυθεί.

Μιλάμε για μια εξελισσόμενη κρίση από την αμεροληψία και την έλλειψη σημαντικών παρεμβάσεων που έπρεπε η κυβέρνηση να εφαρμόσει.

Τέλος..

Στο δια ταύτα οι κτηνοτρόφοι δεν ξέρουν τι θα ξημερώσει και πως θα είναι το μέλλον τους.

Με ένα σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ που ευνοεί κυρίως τους μεγάλους, αφήνοντας τους μικρούς αγρότες στο περιθώριο.

Σύμφωνα με την έρευνα της greenpiece τα στοιχεία δείχνουν , πως το 40% των χρημάτων καταλήγει στο πλουσιότερο 1% των δικαιούχων, ενώ το 10% απορροφά περίπου τα δύο τρίτα των ενισχύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην Ελλάδα, παρότι η γεωργία βασίζεται στον μικρό κλήρο, το 12% των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων λαμβάνει το 34% των άμεσων επιδοτήσεων.

Έτσι, το υπόλοιπο 88% των αγροτών μοιράζεται τα υπόλοιπα ποσά, γεγονός που οδηγεί σε οικονομική ασφυξία, εγκατάλειψη της γης και μαρασμό της υπαίθρου.

Η συγκέντρωση των ενισχύσεων ενισχύει τη βιομηχανική γεωργία και αφήνει χωρίς στήριξη τους αγρότες που θέλουν να καλλιεργούν με βιώσιμους και περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους.

Καταλήγοντας,φοβάμαι πως ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα είναι ήδη σε ύφεση και για την επόμενη πενταετία εάν και εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές και τομές,θα μας λείψει η τροφή,οι νέοι αγρότες θα εγκαταλείψουν,η χώρα θα χάσει ό,τι πιο πολύτιμο έχει.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον πρωτογενή τομέα ως «παράπλευρη απώλεια», ως κάτι ξεπερασμένο που μπορεί να θυσιαστεί…

*Ο Γιώργος Παπαχριστόπουλος είναι Αν. Γραμματέας του Τομέα Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΑ.ΣΟ.Κ

