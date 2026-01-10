Η λειτουργία των iPhone που σταματά τους χάκερ

Αν και συχνά αντιμετωπίζονται με χιούμορ περιπτώσεις ανθρώπων που εξαπατήθηκαν από ψεύτικα μηνύματα ή τηλεφωνήματα δήθεν συγγενών ή διασημοτήτων, ειδικοί εκτιμούν ότι στο μέλλον τέτοιες πρακτικές θα γίνουν πολύ πιο πειστικές και επικίνδυνες.

Η τεχνολογία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όμως όσο εξελίσσεται τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων. Οι χάκερ διαθέτουν ολοένα και πιο εξελιγμένα εργαλεία, ενώ η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης διευκολύνει ακόμη περισσότερο τις ψηφιακές απάτες, από την υποκλοπή χρημάτων μέχρι την κλοπή ταυτότητας.

Αν και συχνά αντιμετωπίζονται με χιούμορ περιπτώσεις ανθρώπων που εξαπατήθηκαν από ψεύτικα μηνύματα ή τηλεφωνήματα δήθεν συγγενών ή διασημοτήτων, ειδικοί εκτιμούν ότι στο μέλλον τέτοιες πρακτικές θα γίνουν πολύ πιο πειστικές και επικίνδυνες. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι πολλοί χρήστες δεν διατηρούν ενημερωμένες τις ρυθμίσεις ασφαλείας στις συσκευές τους, καθιστώντας τις εύκολο στόχο.

Η κλοπή κινητών τηλεφώνων είναι πλέον συχνό φαινόμενο, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν απαιτείται καν φυσική επαφή. Με προηγμένες μεθόδους, κακόβουλοι χρήστες μπορούν να επιχειρήσουν υποκλοπή δεδομένων απλώς έχοντας μια συσκευή κοντά στο κινητό του θύματος.

Στο πλαίσιο αυτό, χρήστες των social media αλλά και ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας καλούν τους κατόχους iPhone να απενεργοποιήσουν μια λιγότερο γνωστή ρύθμιση που σχετίζεται με το AirPlay, καθώς τα κινητά τηλέφωνα αποθηκεύουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες και τραπεζικές πληροφορίες.

Ο Κέβιν Τάκετ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων ασφάλειας Secure Ideas, εξηγεί ότι κάθε επιπλέον δυνατότητα συνδεσιμότητας ενέχει δυνητικό κίνδυνο. Όπως δήλωσε στη HuffPost, «το να είναι ενεργή μια τέτοια λειτουργία χωρίς λόγο αποτελεί μεγαλύτερο πρόβλημα από το να μην τη χρησιμοποιεί κανείς». Παράλληλα, διευκρίνισε ότι δεν σημαίνει πως κάποιος θα χάσει αυτομάτως όλα του τα δεδομένα, ωστόσο οτιδήποτε προσφέρει «επιπλέον συνδεσιμότητα» μπορεί να αξιοποιηθεί από έναν επίδοξο χάκερ.

Αντίστοιχα, ο Ντέιβ Κρόνιστερ, επικεφαλής της Parameter Security, σημείωσε ότι παρότι τρωτά σημεία σε συσκευές της Apple και στο AirPlay αντιμετωπίστηκαν το προηγούμενο έτος, η συζήτηση αναδεικνύει τους κινδύνους των αυτόματων συνδέσεων. Όπως είπε, «οι αυτόματες συνδέσεις μπορεί να είναι βολικές, αλλά συχνά αποδεικνύονται πολύ κακή ιδέα».

Ο ίδιος περιέγραψε ένα υποθετικό σενάριο επίθεσης, εξηγώντας ότι ένας χάκερ θα μπορούσε να στήσει μια συσκευή που εκπέμπει AirPlay. Αν ένα ευάλωτο iPhone συνδεθεί αυτόματα, τότε –ανάλογα με το κενό ασφαλείας– θα μπορούσε να δεχτεί κακόβουλο κώδικα χωρίς καμία ενέργεια από τον χρήστη, με πιθανή πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των δεδομένων της συσκευής. Ιδιαίτερα εκτεθειμένες θεωρούνται οι συσκευές που έχουν ρυθμιστεί να δέχονται AirPlay από «το ίδιο δίκτυο» ή από «όλους».

Πώς απενεργοποιείται το AirPlay στο iPhone
Οι χρήστες μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο αλλάζοντας τις ρυθμίσεις τους. Η διαδικασία είναι:
Ρυθμίσεις > Γενικά > AirPlay & Continuity > Αυτόματο AirPlay.

Εκεί, η Apple δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ «Ποτέ», «Ερώτηση» ή «Αυτόματο», με τους ειδικούς να προτείνουν την πιο περιοριστική ρύθμιση όταν η λειτουργία δεν είναι απαραίτητη.

Η υπόθεση αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι η ευκολία που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες συχνά συνοδεύεται από κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να περιοριστούν μόνο με μεγαλύτερη προσοχή και σωστή διαχείριση των ρυθμίσεων ασφαλείας.

