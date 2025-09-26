Η Levante Trains θέλει τη γραμμή γραμμή Κατάκολο-Ολυμπία – Επένδυση «πιλότος» για τον Οδοντωτό

Δεύτερη εταιρεία επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών αποκτά η Ελλάδα για πρώτη φορά. Η Levante Trains, θυγατρική του ομίλου Θεοδόση-Απέργη που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοϊκή σύνδεση του Κατακόλου με την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, εκδήλωσε ενδιαφέρον για να αναλάβει την εμπορική λειτουργία της τουριστικής σιδηροδρομικής γραμμής Κατάκολο-Αρχαία Ολυμπία.

Η συγκεκριμένη διαδρομή συνδέει το τουριστικό λιμάνι του Κατακόλου -σημαντικό προορισμό για κρουαζιερόπλοια- με τον παγκόσμιας εμβέλειας αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο της τουριστικής υποδομής της Ηλείας, το οποίο, παρά τον περιορισμένο αριθμό δρομολογίων, εξυπηρετεί σταθερά χιλιάδες επισκέπτες.

Η είσοδος της Levante Trains στην αγορά συνιστά καίριο βήμα για την απελευθέρωση του σιδηροδρομικού τοπίου. Οπως επισήμανε και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης στο συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025, στόχος της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθούν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, που θα ενισχύσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το εγχείρημα αυτό ανοίγει τον δρόμο και για άλλες τουριστικές γραμμές, οι οποίες σήμερα παραμένουν στάσιμες ή υπολειτουργούν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος Διακοπτού-Καλαβρύτων, ένα από τα πιο εμβληματικά δίκτυα της χώρας. Η λειτουργία του τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό πίεση λόγω του υψηλού κόστους συντήρησης και δυσκολίας εξεύρεσης ανταλλακτικών για το τροχαίο υλικό. Το ενδεχόμενο να ακολουθήσει την πορεία της γραμμής Κατακόλου-Ολυμπίας και να περάσει σε νέους επενδυτές κερδίζει έδαφος, καθώς πρόκειται για μια διαδρομή με σημαντική τουριστική δυναμική, που θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα αναβαθμισμένο πλέγμα σιδηροδρομικών εμπειριών.

Η στρατηγική της Levante Trains δεν περιορίζεται στην εκμετάλλευση ενός περιφερειακού δρομολογίου. Στο καταστατικό της περιλαμβάνονται υπηρεσίες έλξης για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, αστικές και υπεραστικές γραμμές, ακόμα και δραστηριότητες σε συστήματα σταθερής τροχιάς και λεωφορειακές συνδέσεις. Η διεύρυνση αυτή υποδηλώνει μια συνολικότερη φιλοδοξία: τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου δικτύου μεταφορών με άξονα τον τουρισμό, που θα μπορούσε να συνδυάσει θάλασσα, σιδηρόδρομο και αεροπορικές υπηρεσίες.

Η εμπειρία του ομίλου στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών με τη Levante Ferries, η οποία έχει κυριαρχήσει στις γραμμές του Ιονίου, δείχνει ότι υπάρχει τεχνογνωσία για να στηθεί ένα βιώσιμο μοντέλο και στον σιδηρόδρομο. Αντίστοιχη προοπτική θα μπορούσε να αναπτυχθεί για τον Οδοντωτό, με συνδυαστικά πακέτα που θα ενισχύσουν τον πολιτιστικό και φυσιολατρικό τουρισμό.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη γραμμή Κατακόλου-Ολυμπίας, λοιπόν, δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. Μπορεί να αποτελέσει «πιλότο» για την αναγέννηση των τουριστικών σιδηροδρομικών γραμμών της χώρας, οι οποίες μέχρι σήμερα παρέμεναν στο περιθώριο. Εάν το εγχείρημα στεφθεί με επιτυχία, θα ανοίξει ο δρόμος ώστε εμβληματικά έργα όπως ο Οδοντωτός να αποκτήσουν ξανά τον ρόλο που τους αξίζει, συνδέοντας τον σιδηρόδρομο με τον τουρισμό υψηλής προστιθέμενης αξίας.

