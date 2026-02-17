Η Lidl Ελλάς απορροφά τον ΦΠΑ στηρίζοντας έμπρακτα το Σαρακοστιανό τραπέζι

Με το βλέμμα στον καταναλωτή η εταιρεία προσφέρει ποιότητα και οικονομία και την περίοδο της Σαρακοστής, προσφέροντας έκπτωση -13% σε βασικά αγαθά.

17 Φεβ. 2026 17:18
Pelop News

Η Lidl Ελλάς, πιστή στη στρατηγική της για την παροχή της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανακοινώνει μια σημαντική πρωτοβουλία στήριξης των Ελλήνων καταναλωτών για την περίοδο της Σαρακοστής. Αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, η εταιρεία προχωρά στην πλήρη απορρόφηση του ΦΠΑ (ύψους -13%) σε επιλεγμένα κατεψυγμένα λαχανικά και ρύζια.

Η Σαρακοστή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παράδοση και τις ποιοτικές, φυτικές διατροφικές επιλογές. Σε μια περίοδο όπου οι οικονομικές πιέσεις παραμένουν έντονες, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει ότι η πραγματική αξία βρίσκεται στις πράξεις. Μέσω της νέας 360° καμπάνιας επικοινωνίας, η εταιρεία ενισχύει την πρόσβαση των καταναλωτών σε βασικά προϊόντα διατροφής στις ήδη χαμηλές τιμές της, απαλλαγμένα πλέον από την επιβάρυνση του φόρου.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, δήλωσε: «Στη Lidl Ελλάς, η δέσμευσή μας προς το ελληνικό νοικοκυριό είναι αδιαπραγμάτευτη. Σε μια περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την κυπριακή παράδοση, όπως η Σαρακοστή, θέλουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας κάτι περισσότερο από απλές προσφορές: θέλουμε να προσφέρουμε ουσιαστική ανακούφιση. Με την απορρόφηση του ΦΠΑ σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, κάνουμε την ποιότητα και την παράδοση προσβάσιμη σε όλους. Η ανάδειξή μας ως Νο.1 στη σχέση ποιότητας-τιμής με το Best Buy Award 2025/2026 αποτελεί για εμάς το κίνητρο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια με συνέπεια και σεβασμό».

Η φιλοσοφία της Lidl Ελλάς για σταθερά χαμηλές τιμές και υψηλή ποιότητα αναγνωρίστηκε και φέτος με το Best Buy Award 2025/2026. Η διάκριση αυτή, που προκύπτει από την ανεξάρτητη έρευνα του διεθνούς οργανισμού ICERTIAS, τοποθετεί την εταιρεία στην κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών για την αξία που προσφέρει σε κάθε τους αγορά.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να πορεύεται με επίκεντρο τον άνθρωπο, προσφέροντας λύσεις που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα κάθε ελληνικής οικογένειας.

 

