Η Lidl Ελλάς ενισχύει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με 120.000€ μέσω της πασχαλινής της ενέργειας

Με 2.201.753 σκαναρίσματα στην εφαρμογή Lidl Plus συγκεντρώθηκαν 110.088€ για την εκπλήρωση παιδικών ευχών, τα οποία συμπλήρωσε η εταιρεία, προσφέροντας συνολικά 120.000€.

21 Απρ. 2026 18:08
Pelop News

Η Lidl Ελλάς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πασχαλινή της δράση σε συνεργασία με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), αποδεικνύοντας για 3η συνεχή χρονιά τη δέσμευσή της να προσφέρει δύναμη σε παιδιά που νοσούν από σοβαρές ασθένειες.

Από την Πέμπτη 26 Μαρτίου έως και το Μ. Σάββατο 11 Απριλίου 2026, οι χρήστες της εφαρμογής Lidl Plus έγιναν μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας αγάπης. Με κάθε σκανάρισμα της ψηφιακής τους κάρτας, η εταιρεία προσέφερε 0,05€ στον οργανισμό. Μέσα σε αυτό το διάστημα καταγράφηκαν συνολικά 2.201.753 σκαναρίσματα, συγκεντρώνοντας το εντυπωσιακό ποσό των 110.088€.  Ωστόσο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), η εταιρεία προχώρησε στην προσφορά ποσού συνολικής αξίας 120.000€.

Η φετινή καμπάνια, με πρωταγωνιστή τον Παραολυμπιονίκη και Πρεσβευτή της Lidl Ελλάς, Αντώνη Τσαπατάκη, ανέδειξε τη δύναμη της προσφοράς μέσα από μια απλή κίνηση «5 λεπτών». Χάρη στην ενθουσιώδη ανταπόκριση των καταναλωτών, το ποσό αυτό θα διατεθεί για την εκπλήρωση παιδικών ευχών οι οποίες προστίθενται στις 26 ευχές που έχουν ήδη εκπληρωθεί από την έναρξη της συνεργασίας το 2024.

Η δράση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα φέτος, καθώς το Make-A-Wish Ελλάδος συμπληρώνει 30 χρόνια δράσης στην Ελλάδα. Σε μια περίοδο όπου περισσότερα από 272 παιδιά περιμένουν την εκπλήρωση της δικής τους ευχής , η Lidl Ελλάς συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το έργο του οργανισμού, μετατρέποντας την καθημερινή αγοραστική εμπειρία σε ουσιαστική κοινωνική προσφορά.

Με βαθιά αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, η Lidl Ελλάς παραμένει πιστή στο όραμά της για ένα καλύτερο αύριο, έχοντας στο επίκεντρο τα παιδιά που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:45 Θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη: Νεκρός εντοπίστηκε ο πρώην σύντροφος της
18:41 Το Πακιστάν πιέζει για παράταση της εκεχειρίας και περιμένει το «ναι» του Ιράν
18:39 Στην Αθήνα οι μάχες ανόδου για τον Άθλο Πατρών
18:31 Πίεση στη Μέτσολα για φρένο στις μετακινήσεις του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο
18:26 «Ό,τι έκαναν στο παιδί μου, θέλω να τους το κάνουν καθημερινά και να σαπίσουν στη φυλακή», συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
18:23 Χρηματιστήριο: Οριακό rebound μέσα σε κλίμα νευρικότητας και γεωπολιτικής πίεσης
18:12 Κραν Μοντανά: Νοσοκομεία στην Ελβετία έστειλαν λογαριασμούς-σοκ στους τραυματίες της τραγωδίας
18:08 Η Lidl Ελλάς ενισχύει το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) με 120.000€ μέσω της πασχαλινής της ενέργειας
18:03 Η 13χρονη στο Χαϊδάρι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
18:00 Πάτρα: Ρίχνονται στη μάχη υπέρ του Τσίπρα – Συνάντηση υποστηρικτών την Τετάρτη
17:59 Νέα τουρκική επίθεση για το Αιγαίο: «Φανταστικά σύνορα» βλέπει η Άγκυρα στους ελληνικούς χάρτες αλιείας
17:49 Τουρκία: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο οικογένειας τουριστών από δηλητηρίαση σε ξενοδοχείο
17:44 Φρίκη στον Αλμυρό Βόλου, 52χρονος βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του
17:40 Ειδική αγωγή: Τι αλλάζει ο ΕΟΠΥΥ στην έγκριση θεραπειών
17:38 Πάτρα: 200 σπουδαστές της ΣΜΥΑ προσκύνησαν στον Άγιο Ανδρέα
17:30 Η Τουρκία στερείται δυναμικής προσχώρησης στην ΕΕ λόγω δημοκρατικής οπισθοδρόμησης
17:28 Τραμπ: «Παρακολουθούμε κάθε εκατοστό» στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε
17:21 Κασελάκης VS Πολάκης: «Ζήτησες αναβολή για το δικαστήριο, το βάζεις στα πόδια»-«Είσαι απελπισμένος και απατεώνας»
17:20 Ντόναλντ Τραμπ για Ιράν: Ζητά την απελευθέρωση 8 γυναικών πριν από τις διαπραγματεύσεις
17:15 Συνεργασία για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας στο 14ο Regional Growth Conference
