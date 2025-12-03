Η Lidl Ελλάς φέρνει τα πιο Μαγευστικά Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας με τη Lidl Food Academy on the go

Μέχρι τις 6 Ιανουαρίου, η εταιρεία συμμετέχει στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής και υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία γιορτινής γαστρονομίας για μικρούς και μεγάλους.

Η Lidl Ελλάς φέρνει τα πιο Μαγευστικά Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας με τη Lidl Food Academy on the go
03 Δεκ. 2025 16:58
Pelop News

Η Lidl Ελλάς βρίσκεται στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, το κορυφαίο εορταστικό event που πέρυσι προσέλκυσε περισσότερους από 1 εκατομμύριο επισκέπτες. Το Πεδίον του Άρεως έχει μεταμορφωθεί ήδη σε έναν γιορτινό προορισμό γεμάτο φως, χαρά και γεύσεις – και η Lidl Ελλάς είναι εκεί μέχρι τις 6 Ιανουαρίου για να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία μέσα από τη Lidl Food Academy on the go, με γευστικές δοκιμές, δημιουργικά workshops και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται η Lidl Food Academy on the go, η κινητή κουζίνα της Lidl Ελλάς που ταξιδεύει για πρώτη φορά στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για έναν χώρο δημιουργίας και έμπνευσης, όπου η γαστρονομία συναντά τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι επισκέπτες μπαίνουν σε ένα ζεστό, γιορτινό σκηνικό με φόντο τη Lidl Food Academy on the go και ένα άνετο lounge, στο οποίο θα μπορούν να απολαύσουν:

  • Γευστικές δοκιμές από τα αγαπημένα προϊόντα της σειράς Deluxe και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα.
  • Live cooking seminars από καταξιωμένους σεφ. Η Chef και Πρέσβειρα της Lidl Ελλάς, Γωγώ Δελογιάννη, εγκαινίασε στις 28 και 29 Νοεμβρίου τη Lidl Food Academy on the go, ενώ ακολουθεί ο Chef και Resident Chef του Lidl House, Δήμος Μπαλόπουλος, που θα μοιραστεί με το κοινό μυστικά και ιδέες για το γιορτινό τραπέζι.
  • Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά, με έμφαση στη φαντασία και τη βιωσιμότητα.
  • Ένα απίθανο Instagram Corner, με τον γιορτινό θρόνο, τις γιγάντιες μπάλες και τα candy canes, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για χριστουγεννιάτικες, viral φωτογραφίες.
  • Διαγωνισμούς και εκπλήξεις με αγαπημένα προϊόντα και το Lidl Plus, για να γεμίσουν οι γιορτές χαμόγελα και δώρα.

Η Lidl Ελλάς προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από γεύσεις, χαρά και αυθεντικές στιγμές, γιατί όλα τα υπέροχα αξίζουν! Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Πιστή στη δέσμευσή της να δημιουργεί εμπειρίες που συνδέουν τους ανθρώπους μέσα από τη γεύση και την ποιότητα, η Lidl Ελλάς συμμετέχει στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει τη φιλοσοφία της Lidl Food Academy on the go: να κάνει τη μαγειρική προσιτή, δημιουργική και απολαυστική για όλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:07 Βλάβη σε υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Μαρούσι προκάλεσε black out στα βόρεια προάστια – Προσωρινή διακοπή στη Γραμμή 3 του Μετρό
19:00 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Η Σιωπή των Ξυπόλητων
18:52 Μπαρτζώκας: Κούρασε η μεταγραφολογία» – Τι δήλωσε για τον παίκτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός
18:44 Λιμενικό: Διέσωσαν 141 μετανάστες σε τρεις επιχειρήσεις σε Γαύδο, Χρυσή και Καλούς Λιμένες
18:36 Έφτασαν στο τελωνείο του Προμαχώνα οι αγρότες, πού υπάρχουν μπλόκα και ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
18:28 Πατρών-Πύργου: Παραδίδεται αύριο ο αυτοκινητόδρομος στο σύνολό του – Οι τιμές των διοδίων
18:20 Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Παρουσιάζεται η «Ιθάκη» στο «Παλλάς» ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
18:12 Γαλλία: Τρεις νεαροί έπεσαν με το αυτοκίνητό σε πισίνα και πνίγηκαν
18:04 Πάτρα: «Εμπόλεμη ζώνη» η Κανάρη – Αγωνία περίοικων και καταστηματαρχών για τα έργα
17:56 Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποχώρησε ξανά κάτω από τις 2.100 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
17:48 Μείωσε τη διαφορά από την Καλαμάτα ο Πανιώνιος, 4-1 τον Ολυμπιακό Β’
17:40 Πειραιάς: Ένας 16χρονος πίσω από τη σεξουαλική παρενόχληση σε πεζή
17:31 Ψυχικό – Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου: Δεν έχω εμπλοκή, μου τη στήσανε, είπε ο φερόμενος ως εκτελεστής
17:22 Πόσο εξαρτώνται οι Ελληνικές ομάδες από τις χορηγίες Στοιχηματικών: Θετικά και Αρνητικά
17:16 Χωρίς ταξί η Αθήνα και την Πέμπτη, νέα 24ωρη απεργία
17:04 Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: «Πρώτος στόχος οι 200.000 επισκέπτες»
16:58 Η Lidl Ελλάς φέρνει τα πιο Μαγευστικά Χριστούγεννα στο κέντρο της Αθήνας με τη Lidl Food Academy on the go
16:50 Υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη: Νέα αναβολή στη δίκη και έρευνα για απειλές κατά του δικηγόρου της
16:42 Με ορεξάτο Γιαζίτσι κέρδισε στη Σύρο ο Ολυμπιακός
16:36 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ στη Θεσσαλονίκη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ