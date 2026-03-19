Η Lidl Ελλάς λανσάρει το «World of Needs»: Στρατηγικός αναπροσανατολισμός του τομέα Non-Food.

Με την εισαγωγή του μοντέλου «World of Needs», η Lidl Ελλάς αναδομεί ριζικά την γκάμα των Non-Food προϊόντων της. Στόχος είναι ο διαισθητικός προσανατολισμός του καταναλωτή μέσα από έξι σαφείς θεματικούς κόσμους, οι οποίοι εδραιώνουν τη Lidl ως ηγέτη στους τομείς του νοικοκυριού, των εργαλείων, του παιδιού, της μόδας, των σπορ και του ελεύθερου χρόνου.

19 Μαρ. 2026 16:56
Η Lidl Ελλάς, πιστή στη δέσμευσή της για συνεχή εξέλιξη και βέλτιστη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, ανακοινώνει τη στρατηγική αναδιάρθρωση του τομέα Non-Food προϊόντων (Μη τρόφιμα) μέσα από το νέο καινοτόμο μοντέλο  “World of Needs “.

Στόχος της νέας αυτής προσέγγισης είναι η καθιέρωση της Lidl ως πρώτης επιλογής στον κλάδο των Non-Food προϊόντων, προσφέροντας μια σαφή δομή και μια αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία σε όλα της τα καταστήματα.

Έξι κατηγορίες για ευκολότερη πλοήγηση

Η οργάνωση των προϊόντων στα καταστήματα αλλάζει. Η γκάμα των Non-Food προϊόντων οργανώνεται πλέον σε έξι βασικές κατηγορίες (Focus categories), καθεμία από τις οποίες συνδέεται με ένα αναγνωρίσιμο brand ιδιωτικής ετικέτας της εταιρείας. Η δομή αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω brands:

  • CRIVIT – Άθληση & Ελεύθερος Χρόνος
  • PARKSIDE – DIY & Κήπος
  • LIVARNO – Σπίτι & Διακόσμηση
  • SILVERCREST – Κουζίνα & Είδη Σπιτιού
  • Esmara – Μόδα & Αξεσουάρ
  • Lupilu – Μωρό, Παιδί & Παιχνίδι

Στοχευμένη Επικοινωνία και Πιστότητα

Η νέα δομή υποστηρίζεται από θεματικά εικαστικά υλικά σε συγκεκριμένα χρώματα για κάθε brand, διευκολύνοντας τον πελάτη να εντοπίσει αυτό που χρειάζεται. Με μηνύματα όπως «Νέο για σένα», «Μόνο για λίγο» και «Μην το χάσεις», η Lidl Ελλάς ενισχύει την αναγνωρισιμότητα των μαρκών της και την πιστότητα των πελατών της, παρουσιάζοντας την τεράστια ποικιλομορφία της γκάμας της.

Με το  “World of Needs”, η Lidl Ελλάς δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που τοποθετεί τα προϊόντα στα ράφια, αλλά δημιουργεί έναν προορισμό όπου η ποιότητα των ιδιωτικών εμπορικών brands είναι στο προσκήνιο.

