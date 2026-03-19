Η Lidl και η UEFA εγκαινιάζουν ένα μοναδικό στρατηγικό  partnership

Laurent Epstein, UEFA Marketing Director | Jens Thiemer, Chief Customer Officer Lidl International
19 Μαρ. 2026 18:08
Pelop News

  • Η Lidl γίνεται Take Care Nutrition and Grassroots Partner της UEFA και, μέσω αυτού του partnership, δημιουργεί κοινωνική αξία συνδέοντας τον αθλητισμό με τη συνειδητή διατροφή.
  • Η Lidl είναι official global partner της UEFA για τις διοργανώσεις εθνικών ομάδων γυναικών και ανδρών.

Οι εταιρείες του Ομίλου Schwarz επεκτείνουν τη δέσμευσή τους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, συμφωνώντας σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό partnership με την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) – το πρώτο στην ιστορία της UEFA.

Στο πλαίσιο αυτού του μοναδικού στρατηγικού partnership, η Lidl θα ενισχύσει περαιτέρω την συνεργασία της με την UEFA. Και οι δύο πλευρές συνδυάζουν την τεχνογνωσία τους για να φέρουν τη συνειδητή διατροφή και έναν ενεργό τρόπο ζωής, από το ευρωπαϊκό επαγγελματικό ποδόσφαιρο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο (grassroots). Η συνεργασία υπερβαίνει κατά πολύ την παραδοσιακή χορηγία και δημιουργεί απτή κοινωνική αξία μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της UEFA.

Έμφαση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στα εκπαιδευτικά προγράμματα

Κεντρικό στοιχείο του partnership είναι η δέσμευση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο (grassroots). Βασιζόμενη στην παρουσία της σε μεγάλα τουρνουά, η Lidl μεταφέρει την τεχνογνωσία της στην υγιεινή και συνειδητή διατροφή στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στα προγράμματα grassroots της UEFA, προκειμένου να δημιουργήσει θετικό αντίκτυπο στον ευρωπαϊκό ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ως partner του προγράμματος «UEFA Football in Schools», η Lidl συμβάλλει στα σχολεία ώστε να ενταχθεί η συνειδητή διατροφή, ο αθλητισμός και η φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητα των παιδιών σε όλη την Ευρώπη.

Για το σκοπό αυτό, η UEFA και η Lidl αναπτύσσουν από κοινού μια πανευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα που υποστηρίζει τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες στην παροχή υψηλής ποιότητας και συμπεριληπτικού ποδοσφαίρου σε σχολεία και τοπικούς συλλόγους. Η πλατφόρμα παρέχει πρακτική καθοδήγηση και συνδυάζει το ποδόσφαιρο, την εκπαίδευση και την υγιεινή διατροφή. Η Lidl και η UEFA στοχεύουν επίσης να βασιστούν στην επιτυχία του Lidl Youth Camp το 2025, προκειμένου να εμπνεύσουν και να υποστηρίξουν βιώσιμα τα νεαρά ποδοσφαιρικά ταλέντα. Η Lidl θα αναλάβει επίσης το ρόλο του επίσημου Take Care Nutrition partner της UEFA.

Η Lidl δεσμεύεται να υποστηρίζει τα μέρη όπου ξεκινούν οι μεγάλες ποδοσφαιρικές καριέρες

Το πάθος για τον αθλητισμό ξεκινά συνήθως από τον τοπικό αθλητικό σύλλογο. Ως partner των βραβείων UEFA Grassroots Awards, η Lidl ενισχύει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Με την Εβδομάδα UEFA Grassroots τον Σεπτέμβριο, η Lidl ως presenting partner και η UEFA γιορτάζουν μαζί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη.

Ο Jens Thiemer, Chief Customer Officer της Lidl International, δήλωσε: «Αναπτύσσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας με την UEFA με έναν τόσο στοχευμένο τρόπο και δημιουργούμε βιώσιμη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία με το πρώτο στρατηγικό partnership της UEFA.»

Μια ιστορία επιτυχίας που περνά στην «παράταση»

Η Lidl είναι partner της UEFA από το 2024 και στο μέλλον θα υπηρετεί τόσο ως επίσημος παγκόσμιος partner του UEFA Women’s National Team Football όσο και ως επίσημος παγκόσμιος partner του UEFA Men’s National Team Football.

Θεμέλιο κοινών αξιών

Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ της UEFA, Guy-Laurent Epstein, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον Όμιλο Schwarz ως τον πρώτο στρατηγικό εταιρικό μας partner. Μαζί με τη Lidl, θα χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου για να μεταφέρουμε το πάθος για τη φυσική δραστηριότητα και τη συνειδητή διατροφή πέρα από τον επαγγελματικό αθλητισμό, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο».

Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα πόρων

Παράλληλα με τη Lidl, η PreZero είναι επίσης μέρος του στρατηγικού partnership μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου Schwarz και της UEFA.

Το στρατηγικό partnership με τις εταιρείες του Ομίλου Schwarz δημιουργεί ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τη μετουσίωση των κοινών αξιών σε μακροπρόθεσμα προγράμματα – με τη φιλοδοξία να δημιουργηθεί κοινωνικός αντίκτυπος πέρα από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:20 Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 16χρονος που έφτιαχνε και πουλούσε κροτίδες μέσα από το δωμάτιό του
20:10 Η ΔΕΕΠ Αχαΐας για Οδοντωτό: Πλήγμα στην οικονομική και τουριστική ταυτότητα
20:00 Το απρόβλεπρο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Ντουμπάι και ξερό ψωμί
19:57 Δημοσκόπηση MRB: Κέρδη σχεδόν δύο μονάδων για ΝΔ, φτάνει στο 31,1% στην εκτίμηση ψήφου, στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με 14% και χάντικαπ 17,1 μονάδων
19:48 Καιρός: Χειροτερεύει, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας
19:41 Τουρκία: Διαμαρτυρία σε ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για τους Patriot στην Κάρπαθο και τα F-16 στη Λήμνο
19:34 ΕΛΑΣ: Εξάρθρωσε σπείρα κλοπών σε καταστήματα των Νοτίων Προαστίων, εξιχνιάστηκαν 21 περιπτώσεις
19:23 «Θάβει τα κινητά μαζί με τους νεκρούς», σε φυλάκιση 10 μηνών καταδικάστηκε 78χρονος για απειλή, εξύβριση και συκοφάντηση 45χρονης
19:12 Στη μάχη ξανά και η ομάδα πόλο Προ Μίνι Mixed της ΝΕΠ
19:10 Δένδιας: Οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία προστάτευσαν κάθε πολίτη της ΕΕ και όλου του κόσμου
19:05 Το pre-game σε ΑΕΚ-Τσέλιε και Μπέτις-Παναθηναϊκός
19:00 Μεταπολίτευση και Μητσοτάκης
18:59 Ευφυΐα: 12 συνήθειες που μοιάζουν παράξενες, αλλά συναντώνται συχνά στους πολύ έξυπνους ανθρώπους
18:52 Το «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο περνά στη δεύτερη φάση ερευνών για υδρογονάνθρακες
18:50 Τέσσερις νέοι θάνατοι από κορονοϊό και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα, τι ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ
18:49 Τραμπ: Δεν σχεδιάζω να στείλω στρατεύματα στο Ιράν – Ζητά μεγαλύτερη στήριξη από την Ιαπωνία
18:45 Στον Λευκό Οίκο η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας – Η θερμή υποδοχή από τον Τραμπ
18:45 Πού να βάλεις το router για καλύτερο Wi-Fi – Το σημείο που αποδυναμώνει το σήμα
18:45 Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μιλά για την Κατερίνα Καινούργιου, την εγκυμοσύνη και την πατρότητα
18:43 Ο Ελ Κααμπί στην Εθνική Μαρόκου για τα φιλικά με Ισημερινό και Παραγουάη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ