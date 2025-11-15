Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» – «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»

Μπροστά σε πλήθος κόσμου, το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών άνοιξε και πάλι τις πύλες του, μετά από τρία χρόνια εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, στο πλαίσιο έργου που υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η τελετή εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε παρουσία της Λίνας Μενδώνη.

«Ένα μνημείο που ξαναγίνεται η καρδιά της πόλης»

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην πορεία του έργου, από τις πρώτες συζητήσεις έως την ολοκλήρωσή του, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η επαναφορά του Ωδείου στη ζωή της Πάτρας:

«Θυμήθηκα την πρώτη επίσκεψη στην Αχαΐα και πώς μπορεί το μνημείο να ξαναγίνει η καρδιά της πόλης των Πατρών. Το 2010 υπήρχε έντονος προβληματισμός στο ΚΑΣ για το πώς θα δοθεί στο κοινό, καθώς δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ασφάλειας και κάθε χρόνο περιορίζαμε τις προσβάσεις και τον αριθμό θεατών. Από το 2019 ξεκινήσαμε με την Αννίτα Κουμούση τη μελέτη για την πλήρη αποκατάστασή του και σήμερα φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα που είναι όμορφο αισθητικά και ουσιαστικό, γιατί ωρίμασε και αποκαταστάθηκε».

Η υπουργός σημείωσε επίσης ότι το Ωδείο της Πάτρας αποτελεί μοναδική περίπτωση στην ελληνική επικράτεια, καθώς είναι το μόνο οικοδόμημα με πλήρως αποκατεστημένη και αναστηλωμένη σκηνή, αντίστοιχο μόνο με εκείνα της Νικόπολης και του Ηρωδείου.

«Εδώ στην Πάτρα έχουμε το τρίτο αντίστοιχο μνημείο, αλλά το πρώτο με ολοκληρωμένη αποκατάσταση της σκηνής. Εκτός από την αναστήλωση, υπάρχει και σπουδαίο επιστημονικό έργο. Δεν αποδίδουμε μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο στην πόλη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ένα έργο ψυχής και συλλογικής προσπάθειας

Η Αννίτα Κουμούση, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, παρουσίασε τα δύο σκέλη του έργου, που περιλάμβαναν την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, επισημαίνοντας πως η υλοποίηση στηρίχθηκε σε πέντε επιστημονικές μελέτες και σε συνεργασία πολλών ειδικοτήτων.

Η ίδια έκανε λόγο για «ένα έργο επίπονο και βαθιά συγκινητικό», που αποκάλυψε εκ νέου την πολυτέλεια και τη δύναμη της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής.

«Τόπος πολιτισμού, όχι απομεινάρι»

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης στάθηκε στη σημασία της επανένταξης του Ωδείου στη ζωή της πόλης, χαρακτηρίζοντάς το έργο ψυχής:

«Η Πάτρα χρειάζεται τόπους πολιτισμού και όχι απολιθωμένα απομεινάρια της ιστορίας. Το Ωδείο είναι η ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν – ένα έργο που αποδεικνύει ότι η ιστορία μπορεί να αναπνέει, να μιλά και να δημιουργεί».

Ένα νέο κεφάλαιο για το Ωδείο

Το αναμορφωμένο Ρωμαϊκό Ωδείο είναι πλέον πλήρως προσβάσιμο, με νέες εισόδους και διαδρομές περιήγησης, σύγχρονο φωτισμό ανάδειξης και χώρους κατάλληλους για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η αποκατάσταση δεν επανέφερε απλώς την αρχική του μεγαλοπρέπεια, αλλά του έδωσε νέα ζωή ως λειτουργικό μνημείο και σύγχρονο κέντρο πολιτισμού μέσα στην πόλη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



