Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» – «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»

Με συγκίνηση και υπερηφάνεια, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινίασε σήμερα το ανακαινισμένο Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών, επιστρέφοντας στην πόλη ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της, πλήρως αποκατεστημένο και έτοιμο να ξαναγίνει ζωντανός πυρήνας πολιτισμού.

Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» - «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»
15 Νοέ. 2025 16:44
Pelop News

Μπροστά σε πλήθος κόσμου, το Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών άνοιξε και πάλι τις πύλες του, μετά από τρία χρόνια εκτεταμένων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης, στο πλαίσιο έργου που υλοποιήθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας και χρηματοδοτήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας, με τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η τελετή εγκαινίων, που πραγματοποιήθηκε παρουσία της Λίνας Μενδώνη.

«Ένα μνημείο που ξαναγίνεται η καρδιά της πόλης»

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην πορεία του έργου, από τις πρώτες συζητήσεις έως την ολοκλήρωσή του, υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η επαναφορά του Ωδείου στη ζωή της Πάτρας:

«Θυμήθηκα την πρώτη επίσκεψη στην Αχαΐα και πώς μπορεί το μνημείο να ξαναγίνει η καρδιά της πόλης των Πατρών. Το 2010 υπήρχε έντονος προβληματισμός στο ΚΑΣ για το πώς θα δοθεί στο κοινό, καθώς δεν πληρούσε τις προδιαγραφές ασφάλειας και κάθε χρόνο περιορίζαμε τις προσβάσεις και τον αριθμό θεατών. Από το 2019 ξεκινήσαμε με την Αννίτα Κουμούση τη μελέτη για την πλήρη αποκατάστασή του και σήμερα φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα που είναι όμορφο αισθητικά και ουσιαστικό, γιατί ωρίμασε και αποκαταστάθηκε».

Η υπουργός σημείωσε επίσης ότι το Ωδείο της Πάτρας αποτελεί μοναδική περίπτωση στην ελληνική επικράτεια, καθώς είναι το μόνο οικοδόμημα με πλήρως αποκατεστημένη και αναστηλωμένη σκηνή, αντίστοιχο μόνο με εκείνα της Νικόπολης και του Ηρωδείου.

«Εδώ στην Πάτρα έχουμε το τρίτο αντίστοιχο μνημείο, αλλά το πρώτο με ολοκληρωμένη αποκατάσταση της σκηνής. Εκτός από την αναστήλωση, υπάρχει και σπουδαίο επιστημονικό έργο. Δεν αποδίδουμε μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο στην πόλη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» - «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο» Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» - «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο» Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» - «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»

Ένα έργο ψυχής και συλλογικής προσπάθειας

Η Αννίτα Κουμούση, προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, παρουσίασε τα δύο σκέλη του έργου, που περιλάμβαναν την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, επισημαίνοντας πως η υλοποίηση στηρίχθηκε σε πέντε επιστημονικές μελέτες και σε συνεργασία πολλών ειδικοτήτων.

Η ίδια έκανε λόγο για «ένα έργο επίπονο και βαθιά συγκινητικό», που αποκάλυψε εκ νέου την πολυτέλεια και τη δύναμη της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής.

Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» - «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο» Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» - «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο» Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» - «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»

«Τόπος πολιτισμού, όχι απομεινάρι»

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης στάθηκε στη σημασία της επανένταξης του Ωδείου στη ζωή της πόλης, χαρακτηρίζοντάς το έργο ψυχής:

«Η Πάτρα χρειάζεται τόπους πολιτισμού και όχι απολιθωμένα απομεινάρια της ιστορίας. Το Ωδείο είναι η ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν – ένα έργο που αποδεικνύει ότι η ιστορία μπορεί να αναπνέει, να μιλά και να δημιουργεί».

Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» - «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο» Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» - «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»

Ένα νέο κεφάλαιο για το Ωδείο

Το αναμορφωμένο Ρωμαϊκό Ωδείο είναι πλέον πλήρως προσβάσιμο, με νέες εισόδους και διαδρομές περιήγησης, σύγχρονο φωτισμό ανάδειξης και χώρους κατάλληλους για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Η αποκατάσταση δεν επανέφερε απλώς την αρχική του μεγαλοπρέπεια, αλλά του έδωσε νέα ζωή ως λειτουργικό μνημείο και σύγχρονο κέντρο πολιτισμού μέσα στην πόλη.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Στήριξη από τους φορείς στο νομοσχέδιο για την ΕΡΤ – «Αλλάζει σελίδα η δημόσια ραδιοτηλεόραση»
16:44 Λίνα Μενδώνη: «Το Ρωμαϊκό Ωδείο ξαναγίνεται η καρδιά της Πάτρας» – «Αποδίδουμε όχι μόνο ένα μνημείο, αλλά έναν ολόκληρο αρχαιολογικό χώρο»
16:36 Νωρίτερα φέτος το Δώρο Χριστουγέννων: Ποιος ο λόγος, ποιοι το δικαιούνται και πώς υπολογίζεται
16:24 Αγωνία για τις πληρωμές: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες
16:12 Η Πρωτοβάθμια Υγεία περνά στα Πανεπιστήμια: Τα πρώτα Κέντρα Υγείας αλλάζουν ρόλο
15:59 Μουντιάλ 2026: Αυτές είναι οι 30 ομάδες που έχουν προκριθεί στην τελική φάση
15:56 ΕΠΣ Αχαΐας: Μένει ως έχει η ποινή της Πάτρας 2005
15:49 «Είναι κλειστός χαρακτήρας, του εύχομαι να το ξεπεράσει» ο Σταμάτης Γονίδης για τον Σφακιανάκη και τον θάνατο της γυναίκας του
15:41 Γάτες: Δεν σηκώνουν πολλά-πολλά και θέλουν την ησυχία τους!
15:31 Υπόθεση Λάλα: Για απαγωγή επιχειρηματία είχε κατηγορηθεί ένας από τους συλληφθέντες για τη δολοφονία του 42χρονου
15:20 Ο Τούρκος «βασιλιάς» του ριάλιτι Ατζούν Ιλιτζαλί μπαίνει στο Xρηματιστήριο
15:09 Ασκήθηκε ποινική δίωξη στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
15:01 Συγκίνηση και μαύρα μπαλόνια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου για τα θύματα της πλημμύρας στη Μάνδρα
14:50 Υπόθεση Τραμπελσί: Αποζημίωση–μαμούθ 350.000 ευρώ για τον πρώην ποδοσφαιριστή που καταδικάστηκε ως βομβιστής του Μπιν Λάντεν και αθωώθηκε το 2023
14:40 Πολυτεχνείο: Σοβαρά επεισόδια με ξυλοδαρμούς, ΦΩΤΟ
14:29 Έκρυβε την κοκαΐνη σε κλουβί εκτροφής σκύλων!
14:20 Σουηδία: Εξετάζει την εκδοχή του δυστυχήματος για το λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση
14:11 «Σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του», λένε οι γονείς του βρέφος που κάηκε από λάδι
14:00 «Ντου» για παράνομα εμβόλια: Συνεχίζονται οι έλεγχοι για ύποπτα κρούσματα σε εκτροφές της Δ. Ελλάδας
13:51 Σφοδρή σύγκρουση και δύο νεκροί σε πλαγιομετωπική στην Παιανία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ