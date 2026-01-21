Η μακαρονόπιτα της Αγυιάς ένωσε ξανά τη γειτονιά – Πάνω από 100 παρόντες στη βασιλόπιτα του Συλλόγου ΦΩΤΟ

Με μακαρονόπιτα, μουσικές, μπύρα και έντονη συναισθηματική φόρτιση ολοκληρώθηκε η κοπή της Αγυιώτικης Βασιλόπιτας 2026 από τον Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς – Τερψιθέας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα έθιμο, αλλά για μια σταθερή πράξη ταυτότητας και σύνδεσης της γειτονιάς.

Περισσότερα από 100 άτομα, όλων των ηλικιών, συγκεντρώθηκαν το πρωί της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 στον φιλόξενο χώρο του συλλόγου, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Αγυιά διατηρεί ζωντανή τη μνήμη, την ιστορία και τους ανθρώπους της. Την τελετή άνοιξε ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιώργος Μαγιάκης, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας που διέπει τη δράση του φορέα.

«Κίνητρό μας είναι η επιθυμία να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο. Αυτός ο κόσμος χτίζεται με ενεργοποίηση, με εθελοντισμό και με τη διατήρηση όσων μας κάνουν να καμαρώνουμε, όπως η εργατική ιστορία της γειτονιάς μας», σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι εννέα εθελοντές-εκπαιδευτές των τμημάτων του συλλόγου, καθώς και τα εννέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ προβλήθηκαν στιγμιότυπα από τις δράσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Εκ μέρους του Δήμος Πατρέων παρευρέθηκε η Νάνσυ Αγγελακοπούλου, αντιπρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού και δημοτική σύμβουλος, μεταφέροντας τις ευχές της δημοτικής αρχής. Την εκδήλωση τίμησε επίσης με την παρουσία του ο Χρήστος Πλούμης, αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας και πρόεδρος της ομάδας Πανιώνιος/Αχιλλέας Αγυιάς.

Η τελετή πλαισιώθηκε από μπύρα, προσφορά της τοπικής ζυθοποιίας Touls Beers, από τους Γιώργο και Ηλία Τουλιάτο, μέλη του συλλόγου, ενώ τα αναψυκτικά προσφέρθηκαν από τον Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης.

Ξεχωριστή νότα στην εκδήλωση έδωσε η πρωτότυπη γλυκιά μακαρονόπιτα, δημιουργία του τμήματος ζυμαρικών του συλλόγου. Με ένα απρόσμενο twist, η συνταγή συνδύασε παραδοσιακά υλικά με μια πιο παιχνιδιάρικη, γλυκιά προσέγγιση, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μια βραδιά γεμάτη ουσία και συλλογικότητα.

