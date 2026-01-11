Η Μαριγκόνα ξανά μαζί με τον σύντροφό της – Ο χωρισμός και η επανασύνδεση

11 Ιαν. 2026 20:58
Pelop News

Δεν κράτησε πολύ ο χωρισμός και η Μαριγκόνα βρίσκεται ξανά στην αγκαλιά του συντρόφου της, Νίκου, με τον οποίο ήταν μαζί για 8 ολόκληρα χρόνια αλλά πρόσφατα έκαναν μία παύση στη σχέση του.

Το απόγευμα της Κυριακής (11.01.2026) η viral φίλαθλος του Ολυμπιακού δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στην αγκαλιά του αγαπημένου της, αποκαλύπτοντας ότι οι δύσκολες μέρες ανάμεσά τους ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Σημειώνεται ότι μόλις την περασμένη Παρασκευή έγινε γνωστός ο χωρισμός της Μαριγκόνα από την εκπομπή «Το πρωινό».

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαριγκόνα φαίνεται ότι ο έρωτάς τους είναι πολύ δυνατός.

Μάλιστα, ως λεζάντα αρκέστηκε να βάλει μία κόκκινη καρδιά, ενώ ο σύντροφός της έγραψε στα σχόλια: «Ποια θα πήγαινε στο ΟΑΚΑ;» κι εκείνη του απάντησε: «not me baby».

Το ρεπορτάζ για τον χωρισμό της Μαριγκόνα και του Νίκου ανέφερε ότι το ζευγάρι που ήρθε μαζί στην Ελλάδα από τη Γερμανία, πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν μαζί από τον Δεκέμβριο του 2025.

«Η Μαριγκόνα και ο Νίκος έχουν χωρίσει από τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 8 χρόνια. Είναι μαζί από τα 17 της η Μαριγκόνα με τον Νίκο. Τώρα εγώ μίλησα χθες, θέλω να είμαι ειλικρινής και με τη Μαριγκόνα. Δεν ξέρει αν είναι οριστικό το τέλος. Πάντως στην παρούσα φάση έχουν χωρίσει. Τώρα τι θα γίνει στο μέλλον, δεν το ξέρουμε», είχε δηλώσει ο Γρηγόρης Μπάκας κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Marigona gona (@gonnaaaam7)

