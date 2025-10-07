Η μάθηση δεν έχει ηλικία: Ξεκίνησε το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στη Χαλανδρίτσα – Νέα αρχή για 22 ενήλικες

Νέους δρόμους στην κοινωνική αλλαγή μέσα από τη μάθηση, ανοίγει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερυμάνθου, διευρύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς ηλικιακά όρια.

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός και η επίσημη έναρξη λειτουργίας του νέου Τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), το οποίο συνιστά ένα ελπιδοφόρο βήμα, σηματοδοτώντας την επένδυση στον άνθρωπο.

Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Δημάρχου Ερυμάνθου, Θόδωρου Μπαρή, του Αντιδημάρχου Διοικητικών, Οικονομικών και Παιδείας, Αθανασίου Ανδρικόπουλου, της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Πολιτισμού, Ελένης Χριστοδουλοπούλου, του επικεφαλής της Αντιπολίτευσης, Διαμαντή Κανελλόπουλου και της Διευθύντριας του Σ.Δ.Ε., Πηνελόπης Ράπτη.

Το νέο τμήμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, ξεκίνησε τη λειτουργία του με 22 ενήλικες μαθητές. Πρόκειται για μία σημαντική δομή για τον Δήμο Ερυμάνθου που ξεπερνά τα αυστηρά όρια της εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί σύμβολο ελπίδας και κοινωνικής ανόρθωσης. Απευθύνεται σε πολίτες που για διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη βασική τους εκπαίδευση και τώρα, με ώριμη θέληση και προσωπική υπέρβαση, επιλέγουν να ξαναβρεθούν στα θρανία, αποκτώντας μία δεύτερη ευκαιρία στη γνώση.

«Η λειτουργία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στη Χαλανδρίτσα είναι ένα σπουδαίο βήμα για τον Δήμο μας. Δίνουμε στους ανθρώπους τη δυνατότητα να συνεχίσουν αυτό που κάποτε δεν ολοκλήρωσαν, να ξαναπιάσουν το νήμα της μάθησης και να ανοίξουν νέους δρόμους ζωής και επαγγελματικής ανέλιξης. Η γνώση είναι δύναμη – και ο Δήμος Ερυμάνθου θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε προσπάθεια που ενισχύει την παιδεία και τη δια βίου μάθηση. Επενδύοντας στην ίση ευκαιρία, στην κοινωνική ενσωμάτωση και στην ουσία της ανθρώπινης προσπάθειας είμαστε δυναμικά παρόντες, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των συνδημοτών μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Ερυμάνθου, Θόδωρος Μπαρής.

Από την πλευρά της, η Διευθύντρια του Σ.Δ.Ε., Πηνελόπη Ράπτη, τόνισε πως «οι μαθητές μας είναι το πιο ζωντανό παράδειγμα ότι ποτέ δεν είναι αργά. Με πίστη, υπομονή και επιμονή, αποδεικνύουν ότι η μάθηση είναι μια διαδικασία βαθιά απελευθερωτική – όχι μόνο για το μυαλό, αλλά και για την ψυχή. Η εκπαίδευση αλλάζει ζωές – και το βλέπουμε καθημερινά».

Να σημειωθεί, πως η θερμή παρουσία και η συγκινητική ανταπόκριση των κατοίκων της περιοχής επιβεβαιώνουν ότι η δίψα για γνώση δεν γνωρίζει ηλικία. Το Σ.Δ.Ε. Χαλανδρίτσας αποτελεί έναν φάρο φωτός για την τοπική κοινωνία, εμπνέοντας και ενδυναμώνοντας κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να επαναπροσδιορίσει το μέλλον του, ενώ είναι η ζωντανή απόδειξη πως ποτέ δεν είναι αργά να ξεκινήσεις ξανά.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας φιλοξενείται στις αίθουσες του παλιού Δημαρχείου, το οποίο συνεχίζει την κοινωνική του αποστολή, ενώ η αξιοποίησή του και ως εκπαιδευτικός χώρος, αναδεικνύει την πρόθεση της δημοτικής Αρχής να επενδύσει τόσο στην εκπαίδευση των πολιτών, όσο και στη βιώσιμη αναβάθμιση της τοπικής δημόσιας περιουσίας.

