Η μεγάλη χασούρα και ζημιά για όσους τρώνε αφηρημένοι μπροστά στην τηλεόραση

Είναι αλήθεια ότι μία απόλαυση που μας έχει μείνει ως κατάλοιπο από τις μέρες των lockdowns και της πανδημίας είναι να απολαμβάνουμε junk food μπροστά από την τηλεόραση, παρακολουθώντας -ίσως και αδιάφορα- μια σειρά ή ταινία. Έχετε αναρωτηθεί, όμως, πόσο πολύ μπορεί να μεταβάλει την αίσθηση της ικανοποίησης, εκτός από το βάρος, αυτή η συνήθεια;

Σύμφωνα με ερευνητές της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, όταν τρώμε αφηρημένοι είναι αρκετά πιο εύκολο να καταλήξουμε στο να φάμε τελικά περισσότερο, εκτός των άλλων. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη εξέτασε πώς η διάσπαση της προσοχής επηρεάζει την «ηδονική κατανάλωση», η οποία περιγράφει την αγορά και τη χρήση προϊόντων και τη συμμετοχή σε εμπειρίες που σας κάνουν να αισθάνεστε καλά και όχι επειδή τα χρειάζεστε πραγματικά.

«Η απόλαυση από μία ή περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες που προσφέρουν πλασματική ευχαρίστηση αποτελεί ένα καθημερινό φαινόμενο. Ωστόσο, οι άνθρωποι συχνά καταναλώνουν περισσότερα ηδονικά αγαθά από όσα θέλουν ή από όσα τους κάνουν καλό», αναφέρει ο επικεφαλής συγγραφέας Δρ Stephen Lee Murphy, PhD, του Πανεπιστημίου του Ghent.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Personality and Social Psychology, οι ερευνητές πραγματοποίησαν ένα πείραμα στο οποίο συμμετείχαν 122 συμμετέχοντες -κυρίως νεαρές γυναίκες ηλικίας 18 έως 24 ετών- οι οποίες ανέφεραν πόσο πολύ περίμεναν να απολαύσουν το γεύμα τους πριν να το καταναλώσουν. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να καταναλώσουν το μεσημεριανό τους γεύμα σε μία από τις τρεις ακόλουθες συνθήκες: χωρίς απόσπαση της προσοχής, με μέτρια απόσπαση της προσοχής (παρακολούθηση βίντεο) και με υψηλή απόσπαση της προσοχής (παιχνίδι Tetris). Μετά το φαγητό, εκτός από την ποσότητα που κατανάλωσαν, οι συμμετέχοντες ανέφεραν την πραγματική τους απόλαυση, την ικανοποίηση και την επιθυμία τους για περαιτέρω ευχαρίστηση. Δήλωσαν επίσης εάν κατανάλωσαν συμπληρωματικά κάποιο το σνακ αργότερα μέσα στην ημέρα.

Όπως διαπιστώθηκε, όσοι έτρωγαν ενώ δεν ήταν συγκεντρωμένοι στο γεύμα τους ανέφεραν λιγότερη ικανοποίηση και απόλαυση από αυτό το γεγονός που συνδέθηκε με περισσότερα σνακ μετά το φαγητό και μεγαλύτερη επιθυμία για περαιτέρω ικανοποίηση. Η ερευνητική ομάδα θεωρεί ότι αυτό το φαινόμενο, το οποίο ονομάζουν «ηδονική αντιστάθμιση», ισχύει και για άλλα πράγματα εκτός από το φαγητό. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που παρακολουθούν μια ταινία ή παίζουν ένα παιχνίδι είναι πιο πιθανό να ελέγχουν επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να έχουν ένα βίντεο στο YouTube για να αντισταθμίσουν την έλλειψη απόλαυσης από την αρχική δραστηριότητα.

Επιπλέον, οι ερευνητές παρακολούθησαν 220 συμμετέχοντες ηλικίας από 18 έως 71 ετών για μια εβδομάδα για να διερευνήσουν παράγοντες εκτός από το φαγητό. Οι συμμετέχοντες, κυρίως γυναίκες, συμπλήρωσαν επτά ερωτηματολόγια την ημέρα σχετικά με τα επίπεδα ηδονικής κατανάλωσης, διάσπασης της προσοχής και ικανοποίησης. Ακριβώς όπως έδειξε το πείραμα με το γεύμα, όταν οι άνθρωποι αποσπούνταν κατά τη διάρκεια του φαγητού, η απόλαυση και η ικανοποίησή τους μειώνονταν, ενώ η ανάγκη τους για περαιτέρω ικανοποίηση αυξανόταν.

«Η υπερκατανάλωση συχνά προκύπτει λόγω έλλειψης αυτοελέγχου», λέει ο Δρ Murphy. «Ωστόσο, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η υπερκατανάλωση μπορεί επίσης συχνά να οφείλεται στην απλή ανθρώπινη επιθυμία να επιτευχθεί ένα ορισμένο επίπεδο απόλαυσης από μια δραστηριότητα. Όταν η διάσπαση της προσοχής μπαίνει στη μέση, είναι πιθανό να προσπαθήσουμε να αντισταθμίσουμε καταναλώνοντας περισσότερο» καταλήγει.

