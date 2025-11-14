Η Μελίνα Ασλανίδου για την απόκτηση παιδιού ΒΙΝΤΕΟ

Η Μελίνα Ασλανίδου για την μητρότητα και τις προσπάθειες για απόκτηση ενός παιδιού.

Η Μελίνα Ασλανίδου για την απόκτηση παιδιού ΒΙΝΤΕΟ
14 Νοέ. 2025 8:34
Pelop News

Στο θέμα της μητρότητας αναφέρθηκε η τραγουδίστρια Μελίνα Ασλανίδου.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού στο Youtube, η αγαπημένη ερμηνεύτρια αναφέρθηκε και στο θέμα του παιδιού και εξομολογήθηκε ότι κάποια στιγμή στη ζωή της ήθελε και έκανε προσπάθειες, οι οποίες ωστόσο δεν ευοδώθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υιοθετήσει.

«Εγώ ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, δεν ευόδωσε αυτό το πράγμα. Από την άλλη προχωράω, και είμαι μια χαρά. Τα παιδιά τα λατρεύω, τα αγαπώ πάρα πολύ και έχω σκεφτεί την υιοθέτηση κάποιου παιδιού, απλά δεν λέω ότι θα το κάνω αυτό, δεν είναι κάτι που άμεσα…», είπε η Μελίνα Ασλανίδου στη συνέντευξή της.

Επιπλέον, η ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Αν το θέλεις, δεν σε ενδιαφέρουν ούτε οι δουλειές ούτε τίποτα, είσαι εκεί και δεν βλέπεις τίποτα άλλο. Είναι αυτός ο στόχος και το μόνο σου ζητούμενο. Εγώ ας πούμε πιστεύω όταν έχεις περάσει τα 40,50, αν δεν ηρεμήσεις, αν δεν χαλαρώσει μια γυναίκα, αν δεν πει το αφήνω και ό,τι γίνει, δυσκολεύει τον θεμιτό στόχο. Ενώ αν το αφήσει ελεύθερα… Πάρα πολλές φίλες μου έχουν μείνει έτσι έγκυες!».

