Η Μέση Ανατολή στο χείλος της φωτιάς: Η κλιμάκωση πολέμου Ισραήλ–ΗΠΑ με το Ιράν έχουν συνέπειες σε Παγκόσμιο επίπεδο

Στο χείλος γενικευμένης σύγκρουσης βρίσκεται πλέον η Μέση Ανατολή βρίσκεται στο χείλος μιας έπειτα από τις «μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις» που εξαπέλυσε αρχικά το Ισραήλ και στη συνέχεια οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν.

Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας

Πλέον οι επιθέσεις σηματοδοτούν μια δραματική κλιμάκωση της έντασης που σιγόβραζε εδώ και χρόνια, με το Τελ Αβίβ και την Ουάσινγκτον να δηλώνουν ότι στόχος τους είναι η εξουδετέρωση της ιρανικής στρατιωτικής και πυραυλικής απειλής. Από την πλευρά της Τεχεράνη απάντησε άμεσα με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αλλά και με επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων, μετατρέποντας την κρίση σε ανοιχτό πόλεμο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ταυτόχρονα σε θρίλερ εκτυλίσσεται γύρω από την τύχη του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το παλάτι του φέρεται να ισοπεδώθηκε από βομβαρδισμούς, με την Τεχεράνη να επιμένει ότι ο ίδιος είναι ζωντανός και πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα προς τον ιρανικό λαό. Στον αντίποδα ισραηλινές πηγές αναφέρουν πως ο Χαμενεΐ είτε έχει τραυματιστεί σοβαρά είτε είναι νεκρός.

Παράλληλα η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση της υγείας του επιτείνει την αστάθεια, καθώς ο ρόλος του θεωρείται καθοριστικός για τη συνοχή του καθεστώτος.

Όμως ίδια ώρα, η ένταση εξαπλώνεται σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ η βάση της Σούδας στην Κρήτη σφραγίζεται, έπειτα από ιρανικές απειλές ότι θα στοχοποιηθεί κάθε αμερικανική εγκατάσταση.

Η χώρας μας, αν και δεν εμπλέκεται άμεσα στις επιχειρήσεις, λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, φοβούμενη ενδεχόμενες επιπτώσεις. Σε ότι αφορά στο Ντουμπάι επικράτησε πανικός όταν πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στον αέρα πάνω από την Παλμ Τζουμέιρα, προκαλώντας εκρήξεις και σκηνές χάους. Μάλιστα συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες Ελλήνων που βρέθηκαν στην περιοχή και περιγράφουν στιγμές τρόμου, με τον ουρανό να φωτίζεται από εκρήξεις και τον κόσμο να αναζητά καταφύγιο.

Ήδη η ανθρωπιστική διάσταση της σύγκρουσης είναι ήδη τραγική. Από την πλευρά της η Τεχεράνη κάνει λόγο για 85 νεκρές μαθήτριες από βομβαρδισμό σε δημοτικό σχολείο, μια είδηση που προκαλεί διεθνή αποτροπιασμό. Πλέον χιλιάδες Ιρανοί εγκαταλείπουν μαζικά την πρωτεύουσα, σχηματίζοντας τεράστιες ουρές σε σούπερ μάρκετ και βενζινάδικα, σε μια προσπάθεια να προμηθευτούν βασικά αγαθά πριν η κατάσταση επιδεινωθεί περαιτέρω.

Η Τεχεράνη σε μια κίνηση με τεράστιες γεωπολιτικές συνέπειες, η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου. Η συγκεκριμένη ενέργεια απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ενεργειακή κρίση και παγκόσμια οικονομική αναταραχή, με τις αγορές να αντιδρούν ήδη έντονα.

Με διάγγελμά 8 λεπτών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε ουσιαστικά τον πόλεμο στο Ιράν, δηλώνοντας πως οι ΗΠΑ «θα ισοπεδώσουν τη βιομηχανία πυραύλων τους» και πως «δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα».

Παράλληλα Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι επιθέσεις αποσκοπούν στην «εξάλειψη της υπαρξιακής απειλής» που θέτει το ιρανικό καθεστώς, καλώντας ταυτόχρονα τον λαό του Ιράν να ανατρέψει την κυβέρνησή του.

Τέλος καθώς οι εξελίξεις τρέχουν με καταιγιστικό ρυθμό, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια σύγκρουση μπορεί να μεταβάλει ριζικά τον γεωπολιτικό χάρτη και να επηρεάσει την παγκόσμια σταθερότητα για χρόνια.

