Το μήνυμα του Ισραήλ: Εξαπολύσαμε τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία μας

Κυριολεκτικά σοκ και δέος προκαλούν οι εικόνες και τα πλάνα από τις μαζικές αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις που πραγματοποίησαν από το πρωί του Σαββάτου (28.02.2026) οι δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Μέση Ανατολή-Ραγδαίες εξελίξεις: Έκτακτη συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

Stealth μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35 και μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15 του Ισραήλ προχώρησαν σε μπαράζ πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν, όπως εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεράμυνας, σύμφωνα με τον στρατό.

Footage published by the IDF shows Israeli Air Force fighter jets taking off this morning for extensive strikes in Iran. pic.twitter.com/1QNrg3MD5g — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 28, 2026

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έριξαν εκατοντάδες πυρομαχικά σε περίπου 500 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν σχεδόν ταυτόχρονα, τις πρωινές ώρες.

With some 200 fighter jets, the Israeli Air Force says it carried out its largest-ever strike sortie in Iran today. The extensive strikes targeted Iranian ballistic missile launchers and air defense systems, according to the military. The IDF says the fighter jets dropped… pic.twitter.com/x0xG44mAsp — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 28, 2026

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εξόρμηση στην ιστορία της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, η οποία εκτελέστηκε μετά από ακριβή σχεδιασμό μαζί με τις ΗΠΑ, αξιοποιώντας υψηλής ποιότητας πληροφορίες, συγχρονίζοντας ταυτόχρονα εκατοντάδες αεροσκάφη», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

The IDF publishes a new video showing an airstrike against Iranian soldiers arming a ballistic missile launcher in preparation for an attack on Israel. pic.twitter.com/BHmm9IuOJF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 28, 2026

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι οι επιθέσεις στα συστήματα αεράμυνας του Ιράν «επέτρεψαν την επέκταση της αεροπορικής υπεροχής πάνω από τον ιρανικό ουρανό και προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στην επιθετική ικανότητα του καθεστώτος».

Μία από τις θέσεις που χτυπήθηκαν στην περιοχή της Ταμπρίζ εξυπηρετούσε τη μονάδα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν «και από εκεί σχεδίαζε να εκτοξεύσει δεκάδες πυραύλους προς το Ισραήλ», τονίζουν στη συνέχεια.

