Μέση Ανατολή-Ραγδαίες εξελίξεις: Έκτακτη συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών

Η πρωτοβουλία αποδίδεται στη Γαλλία και το Μπαχρέιν, όπως γνωστοποίησε η ισραηλινή αντιπροσωπεία στον διεθνή οργανισμό.

28 Φεβ. 2026 17:50
Pelop News

Ραγδαίες οι εξελίξεις με το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση, μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, με τη συνεδρίαση να έχει προγραμματιστεί για τις 11 ώρα Ελλάδας.

Χαμενεΐ: Τραυματίας, ζει ή είναι νεκρός, θρίλερ, ισοπεδώθηκε το παλάτι του, ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η συνεδρίαση θα εξετάσει «την κατάσταση στη Μέση Ανατολή», εν μέσω ταχείας κλιμάκωσης και ανταλλαγής στρατιωτικών ενεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Η πρωτοβουλία για τη σύγκληση της έκτακτης συνεδρίασης αποδίδεται στη Γαλλία και το Μπαχρέιν, όπως γνωστοποίησε η ισραηλινή αντιπροσωπεία στον διεθνή οργανισμό. Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς η ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον, Τελ Αβίβ και Τεχεράνης έχει προκαλέσει διεθνείς ανησυχίες για ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Διπλωματικές πηγές αναμένουν ότι τα κράτη-μέλη θα τοποθετηθούν τόσο για τη νομιμότητα των στρατιωτικών ενεργειών όσο και για την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης, ενώ δεν αποκλείεται να τεθεί στο τραπέζι πρόταση για κοινή δήλωση ή ψήφισμα.

