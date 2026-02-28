Χαμενεΐ: Τραυματίας, ζει ή είναι νεκρός, θρίλερ, ισοπεδώθηκε το παλάτι του, ΒΙΝΤΕΟ

Μέχρι τώρα ο ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί

Χαμενεΐ: Τραυματίας, ζει ή είναι νεκρός, θρίλερ, ισοπεδώθηκε το παλάτι του, ΒΙΝΤΕΟ
28 Φεβ. 2026 16:48
Pelop News

Υπόθεση θρίλερ με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , καθώς μετά τον βομβαρδισμό του παλατιού ο χώρος ισοπεδώθηκε. Μέχρι τώρα ο ηγέτης του Ιράν δεν έχει εμφανιστεί, με την Τεχεράνη να αναφέρει πως ο Χαμενεΐ ζει, ενώ στο Ισραήλ υπάρχουν αναφορές πως είτε είναι νεκρός είτε έχει τραυματιστεί.

«Το είδος της έκρηξης υποδηλώνει ότι πρόκειται για επίθεση με πυραύλους», μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο FARS. Η New York Times δημοσίευσε δορυφορική φωτογραφία, όπου φαίνεται το μέγεθος της καταστροφής.


Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο NBC ότι ο ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ και ο πρόεδρος της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, είναι στη ζωή.

Νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός Channel12 είχε αναφέρει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι η εκτίμηση αυτή δεν βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν την καταστροφή του προεδρικού συγκροτήματος του Χαμενεΐ, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές. Παράλληλα, άλλα ισραηλινά Μέσα μετέδιδαν πως ο ηγέτης του Ιράν είναι νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ αναμένεται να απευθύνει σύντομα διάγγελμα. Η τηλεοπτική αναφορά υποδηλώνει ότι, αν αυτό συμβεί, η ομιλία έχει ηχογραφηθεί εκ των προτέρων.

Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του.

