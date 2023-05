Η METRO αναλαμβάνει το κόστος εξωσωματικής γονιμοποίησης για 3 εργαζομένους της

Η METRO στηρίζει το θεσμό της οικογένειας και τους ανθρώπους της, στο πλαίσιο των Παγκόσμιων Ημερών της Μητέρας και του Πατέρα!

Με αφορμή τις Παγκόσμιες Ημέρες της Μητέρας στις 14 Μαΐου και του Πατέρα στις 18 Ιουνίου, η METRO σχεδίασε και υλοποιεί μία κίνηση με μεγάλη σημασία και με υψηλό συμβολισμό, υποστηρίζοντας το σωματείο Be-Live. Μέσω του φορέα, ο οποίος προσφέρει την ελπίδα για οικογένεια σε υπογόνιμα ζευγάρια που προσπαθούν να κάνουν παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, η METRO αναλαμβάνει πλήρως το κόστος της συγκεκριμένης θεραπείας, για 3 εργαζομένους της, που θα επιλεχθούν και θα ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Στη METRO, η έμπρακτη στήριξη του πυλώνα οικογένεια και παιδί αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενώ παράλληλα με στοχευμένες δράσεις ενδυναμώνει ουσιαστικά και με συνέπεια τους ανθρώπους της.

Τα τρία ζευγάρια θα επιλεχθούν με βάση ιατρικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που έχει ορίσει η Be-Live, μέσα από μία διάφανη και αξιόπιστη διαδικασία. Βασικό κριτήριο ένταξης ενός ζευγαριού στο πρόγραμμα είναι ένας από τους δύο συζύγους να ανήκει στο ανθρώπινο δυναμικό της METRO, ενώ συμμετοχή μπορεί να δηλώσει κάθε εργαζόμενος/εργαζόμενη, από όλη την Ελλάδα.

Η έμπρακτη στήριξη των παιδιών και του θεσμού της οικογένειας αποτελεί βασική προτεραιότητα και πυλώνα δράσεων της Εταιρικής Υπευθυνότητας της METRO. Παράλληλα, η εταιρεία ενδυναμώνει ουσιαστικά τους ανθρώπους της με κάθε ευκαιρία. Η ενέργεια αυτή είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους μας και στο δικαίωμα όλων μας για τη δημιουργία της οικογένειας που ονειρευόμαστε!

Σχετικά με τη METRO AEBE :

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local, με συνολικά 283 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.

Σχετικά με τη Be-Live:

Η Be–Live ιδρύθηκε το 2019 από τους γυναικολόγους αναπαραγωγής Βασίλη Δ. Κελλάρη και Χάρη Χ. Χηνιάδη. Η ομάδα της Be–Live απαρτίζεται από έμπειρους επαγγελματίες που προέρχονται την ιατρική και γενικότερα επιστήμες υγείας καθώς και άλλους τομείς όπως η οικονομία, η επικοινωνία, η ενημέρωση κ.λπ.. Η δράση της Be–Live ενισχύεται με τη συμμετοχή εθελοντών, εταιρειών, χορηγών και φίλων. Το όραμα της Be–Live είναι να βοηθήσει υπογόνιμα ζευγάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. Στο πλαίσιο του οράματος για ένα μέλλον όπου το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα θα έχει μειωθεί, η αποστολή της Be–Live είναι η προώθηση και εξασφάλιση πρόσβασης οικονομικά ευπαθών ομάδων σε θεραπείες υπογονιμότητας και η ενημέρωση και ευαισθητοποίησης των κρατικών φορέων και δομών του κοινού σχετικά με την υπογονιμότητα.