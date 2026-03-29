Η μοναδική «ατάκα» της Χαρούλας Αλεξίου για τη Μαρινέλα

Μέσα σε τρεις φράσεις έδωσε το μέγεθος της προσωπικότητας και της προσφοράς της θρυλικής τραγουδίστριας…

29 Μαρ. 2026 18:31
Το δικό της «αντίο» στη Μαρινέλα είπε η Χάρις Αλεξίου, η οποία προχώρησε σε μια λιτή αλλά βαθιά φορτισμένη ανάρτηση στα social media.

Στην ανάρτησή της, η Χάρις Αλεξίου έγραψε: «Δεν ξέρω τι λόγια να πω για να σε αποχαιρετήσω, λατρεμένη μορφή. Όλα είναι κατώτερα του μεγέθους σου. Αιώνια η μνήμη σου, αδελφή μας!».

Η συγκεκριμένη φράση, σύντομη αλλά γεμάτη συναίσθημα, αποτυπώνει το βάρος της απώλειας που αισθάνεται ο καλλιτεχνικός κόσμος για τη Μαρινέλλα.

Η ανάρτηση της Χάρις Αλεξίου ξεχώρισε για τον λιτό και ουσιαστικό χαρακτήρα της, καθώς δεν επιχείρησε να πει πολλά, αλλά να συμπυκνώσει μέσα σε λίγες λέξεις το μέγεθος της προσωπικότητας και της προσφοράς της Μαρινέλλας.

