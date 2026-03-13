Η Μονακό αποθέωσε τον Ματίας Λεσόρ για την επιστροφή του στα παρκέ

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στα παρκέ δεν πέρασε απαρατήρητη από τη EuroLeague, με τη Μονακό να στέλνει το δικό της μήνυμα για το comeback του Γάλλου σέντερ του Παναθηναϊκού. Λίγο μετά την επανεμφάνισή του στην αγωνιστική δράση, οι Μονεγάσκοι προχώρησαν σε ανάρτηση υποδοχής, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα θερμό τόνο.

Στο μήνυμά της, η Μονακό ανέφερε ότι ο Λεσόρ αποτελεί «ζωντανή απόδειξη» πως οι δυσκολίες δεν είναι αρκετές για να λυγίσουν έναν μαχητή, καλωσορίζοντάς τον ξανά στα γήπεδα. Η κίνηση αυτή ήρθε σε μια βραδιά όπου το όνομα του Γάλλου βρέθηκε στο επίκεντρο, εξαιτίας της επιστροφής του έπειτα από πολύμηνη απουσία λόγω τραυματισμού.

Ο Λεσόρ αγωνίστηκε ξανά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Ζάλγκιρις, με τα σχετικά ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για επιστροφή μετά από περίπου ενάμιση χρόνο εκτός δράσης. Η παρουσία του προκάλεσε έντονη αντίδραση στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, με τον κόσμο να τον υποδέχεται ιδιαίτερα θερμά στην πρώτη του εμφάνιση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Η Μονακό, που διατηρεί τα τελευταία χρόνια μια εμφανώς φιλική στάση απέναντι στον Παναθηναϊκό στα social media, δεν άφησε ασχολίαστη την επιστροφή του Γάλλου σέντερ. Μάλιστα, η ανάρτηση για τον Λεσόρ ήρθε λίγες ώρες μετά τη δική της νίκη επί του Ολυμπιακού, σε μια ακόμη βραδιά με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στη EuroLeague.

