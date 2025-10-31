Η Μονακό του Σπανούλη μετά τον Ολυμπιακό, νίκησε και τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την τρίτη του ήττα στη φετινή Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχασε από τη Μονακό με 92-84 στο Πριγκιπάτο για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης και υποχώρησε στο 5-3. Στο 5-3 ανέβηκε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, με τον “Kill Bill” να νικάει και τις δύο ελληνικές ομάδες μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε κόντρα στη Μονακό με σημαντικές απουσίες. Χολμς, Λεσόρ και Σαμοντούροφ ήταν δεδομένα εκτός, ενώ τελικά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί ούτε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Με μοναδικούς διαθέσιμους ψηλούς τους Γιούρτσεβεν και Μήτογλου, η ομάδα του Αταμάν προσπάθησε να κοιτάξει στα μάτια τη φορμαρισμένη Μονακό του Σπανούλη, τα έκανε για περίπου 25 λεπτά, ωστόσο στη συνέχεια υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των Μονεγάσκων.

Τουλάχιστον οι πράσινοι κατάφεραν να μαζέψουν τη διαφορά στο φινάλε, γεγονός σημαντικό στο φινάλε της κανονικής περιόδου, μιας και δεν αποκλείεται οι δύο ομάδες να ισοβαθμήσουν.

Ο Κέντρικ Ναν (26 πόντοι) και ο Κώστας Σλούκας (14 πόντοι, 3 ασίστ) το πάλεψαν για τον Παναθηναϊκό, αλλά οι πράσινοι δεν είχαν διάρκεια και συνέπεια στο παιχνίδι τους, ενώ εμφάνισαν και πάλι τεράστια προβλήματα στην άμυνα.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους νικητές ήταν οι Τζέιμς (13π., 8ασ.) και Οκόμπο (15π.), με τους Μονεγάσκους να έχουν πέντε διψήφιους παίκτες.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι με τον Κέντρικ Ναν (13-14), ωστόσο η άμυνα του ήταν και πάλι κάτω του μετρίου, με αποτέλεσμα η Μονακό να τρέξει σερί 9-0, να ξεφύγει με 22-14 και να κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο στο +7 (27-20).

Ο Γιούρτσεβεν χρεώθηκε γρήγορα με φάουλ, ο Αταμάν ξεκίνησε από νωρίς τις αλχημείες από τον πάγκο για να καλύψει το τεράστιο κενό στους ψηλούς, με τον Χουάντσο να βγαίνει μπροστά και να μειώνει σε 27-24 στο 12′.

Ο Παναθηναϊκός δεν είχε, όμως, διάρκεια στο παιχνίδι του, η Μονακό πάτησε εκ νέου το γκάζι και αυτή τη φορά ξέφυγε με διψήφια διαφορά (50-37), για να κλείσουν οι πράσινοι το ημίχρονο στο -9 (50-41).

Η ομάδα του Αταμάν μπήκε με σερί 7-0 μετά την ανάπαυλα και πλησίασε σε απόσταση καλαθιού (50-48) στο 21’30”. Όλα έδειχναν ότι ο Παναθηναϊκός θα παλέψει με αξιώσεις για τη νίκη, ωστόσο στη συνέχεια κατέρρευσε, με τους Μονεγάσκους να ανεβάζουν και πάλι τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (68-58).

Με επιμέρους 17-6 μέχρι το 35′, η Μονακό εκτόξευσε την τιμή της διαφοράς στους 21 πόντους (85-64) και κλείδωσε τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατάφερε, πάντως, να ψαλιδίσει τη διαφορά στο φινάλε, μειώνοντας στους 8 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 15 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Μπλόσομγκεϊμ 11 (1), Τάις 6 (6 ριμπάουντ), Ντιάλο 9 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ 6 (5 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 11 (2), Στράζελ 12 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μίροτιτς 9 (1/6 τρίποντα), Τζέιμς 13 (8 ασίστ, 3 λάθη).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς (2 λάθη), Όσμαν 9 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 14 (3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ 5 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 26 (8/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 λάθη), Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 13 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 8 (0/4 τρίποντα, 5 λάθη), Γιούρτσεβεν 9.

