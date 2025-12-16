Η Μοσάντ ζητά ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας σε όλες τις εβραϊκές γιορτές

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, παγκόσμια ανησυχία επικρατεί για την εβραϊκή κοινότητα.

16 Δεκ. 2025 11:14
16 Δεκ. 2025 11:14
Pelop News

Μετά το μακελειό στην Αυστραλία , η διαβόητη υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, η Μοσάντ, ζήτησε από τα κράτη σε όλο τον κόσμο να ενισχύσουν την ασφάλεια των εκδηλώσεων που σχετίζονται με την εβραϊκή γιορτή του Χάνουκα, εν μέσω κινδύνου για τους συμμετέχοντες

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόντι, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, παγκόσμια ανησυχία επικρατεί για την εβραϊκή κοινότητα.

Σύμφωνα με αναφορές εβραϊκών ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και οι Times of Israel οι αξιωματούχοι ασφαλείας του Ισραήλ ανησυχούν ότι οι δημόσιες συγκεντρώσεις τις επόμενες ημέρες της εβραϊκής γιορτής, εκτός από τα χριστουγεννιάτικα παζάρια, θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους τρομοκρατικών ομάδων.

Η έκκληση προς τα κράτη για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας- όπως υποστηρίζουν τα δημοσιεύματα -έρχεται σε συνέχεια της φονικής επίθεσης στο Σίδνεϊ, όπου δύο άνθρωποι, πατέρας και γιος άνοιξαν πυρ τουλάχιστον 40 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δέκα λεπτών προχθές Κυριακή το βράδυ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 15 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 40 και πλέον. Πρόκειται για ένα από τα φονικότερα αντισημιτικά χτυπήματα των τελευταίων χρόνων.

Ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι δήλωσε ότι η επίθεση εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Χάνουκα, μοιάζει να είχε «κίνητρο την ιδεολογία» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Ο Αλμπανέζι αναφέρθηκε σήμερα στις πρώτες ενδείξεις που αφήνουν να εννοηθεί πως οι δυο άνδρες είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί προτού διαπράξουν τη «μαζική δολοφονία».

«Φαίνεται πως είχε κίνητρο την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους», ανέφερε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το ΙΚ είχε κυριεύσει από το 2014 αχανείς τομείς του Ιράκ και της Συρίας προτού το «χαλιφάτο» του καταρρεύσει το 2019, όμως συνεχίζει να έχει πυρήνες εν υπνώσει στα δυο κράτη κι όχι μόνο.

Ο κ. Αλμπανέζι είπε ότι ο Ναβίντ Ακράμ, 24 ετών, είχε απασχολήσει την υπηρεσία πληροφοριών της χώρας το 2019, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του ABC χωρίς πάντως θα θεωρηθεί πως ήγειρε άμεση απειλή.

