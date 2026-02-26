Η Μόσχα ζήτησε την απελευθέρωση του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

Εξελίξεις στην πολιτική σκηνή, καθώς η Μόσχα απαίτησε σήμερα την άμεση απελευθέρωση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ χαρακτήρισε «ψευδείς ειδήσεις» αναφορές για συνομιλίες για νέο πυρηνικό σύμφωνο με τις ΗΠΑ και κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Μόσχα «παρακολουθεί στενά την κατάσταση που περιβάλλει τη δίκη στις Ηνωμένες Πολιτείες του νόμιμα εκλεγμένου και νόμιμου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και της συζύγου του».

«Υποστηρίζουμε την άμεση απελευθέρωσή τους από την κράτηση και θα σχολιάσουμε όλες τις άλλες λεπτομέρειες καθώς θα γίνεται διαθέσιμη συγκεκριμένη πληροφόρηση», τόνισε η Ζαχάροβα, χωρίς να παράσχει περαιτέρω στοιχεία για την υποτιθέμενη δίκη ή τη νομική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διάψευση περί πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Σε άλλη αναφορά της ίδιας ενημέρωσης, η Ζαχάροβα χαρακτήρισε ως «παράδειγμα παραπληροφόρησης» τα δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διεξαγάγει συνομιλίες στη Γενεύη σχετικά με μια νέα συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω: στο περιθώριο των προγραμματισμένων, τονίζω, εκδηλώσεων στο πλαίσιο του υψηλού επιπέδου της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη, πραγματοποιήθηκε συνομιλία μεταξύ αξιωματούχων που εκπροσωπούν τη Ρωσία και τις ΗΠΑ», είπε η εκπρόσωπος.

«Αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς να τη ακούσει η ρωσική, και τίποτα περισσότερο. Την ίδια στιγμή, δεν ειπώθηκε κάτι θεμελιωδώς καινούργιο», πρόσθεσε, απορρίπτοντας πλήρως την ιδέα ότι επρόκειτο για διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου ή για οποιοδήποτε σημαντικό αποτέλεσμα.

