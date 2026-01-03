Η Μύκονος κέρδισε τον ΠΑΟΚ 101-94 στην παράταση

Με τον Κέντρικ Ρέι να πραγματοποιεί… διαστημική εμφάνιση, η Μύκονος νίκησε 101-94 στην παράταση τον ΠΑΟΚ και πραγματοποίησε ιδανικό «ποδαρικό» στη νέα χρονιά.

Αυτός ήταν ο καταλύτικός παράγοντας, κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ έδειχνε διάθεση να πάρει… κεφάλι. Οι γηπεδούχοι του Βαγγέλη Ζιάγκου έβρισκαν το «γιατρικό», ειδικά στο 35΄ όταν οι Θεσσαλονικείς με πρωταγωνιστές τους Ταϊρί και Άλεν ξέφυγαν 67-74. Η Μύκονος όχι απλώς ανταπεξήλθε, αλλά με επί μέρους σκορ 18-6 «αγκάλιασε» τη νίκη όταν προηγήθηκε 85-80 στο τελευταίο λεπτό. Ο Ταϊρί με τρίποντο μείωσε 85-83 στα 30” και με λέι απ ισοφάρισε στην εκπνοή. Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση, με τον ΠΑΟΚ να χάνει κρίσιμες βολές, αντίθετα οι γηπεδούχοι ήταν πολύ πιο ψύχραιμοι και με τη νίκη τους 101-94 κλείνουν τον πρώτο γύρο με εξαιρετικό ρεκόρ 6-6. Ο ΠΑΟΚ, από την πλευρά του, παραμένει τρίτος με 9-3.

Τα δεκάλεπτα: 26-21, 46-44, 62-64, 85-85 (κ.δ.), 101-94

Διαιτητές: Τσαρούχα-Μαγκλογιάννης-Λεβεντάκος

ΜΥΚΟΝΟΣ: (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 19 (3), Ρέι 30 (3), Μπιλής, Έσον 16, Γκαμπλ 2, Κ. Μουρ 15 (2), Καββαδάς 4, Ερμίδης, Σκουλίδας, Μάντζαρης 8 (2), Κάναντι 7 (1)

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντόβτς): Μέλβιν 16 (1), Τάιρι 23 (2), Κόνιαρης 11 (3), Περεσίδης, Μπ. Μουρ 10, Άλεν 23 (1), Χουγκάζ 3 (1), Σλαφτσάκης, Ζάρας, Τζόουνς 1, Μπέρβερλι 4 (1), Φίλλιος 3 (1)

