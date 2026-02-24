Η Ναύπακτος υποδέχθηκε πλήθος κόσμου και το τριήμερο της Αποκριάς ΦΩΤΟ

Δρώμενα και και παραδοσιακά έθιμα αναβίωσαν στην Ναύπακτο το τριήμερο του Καρναβαλιού.

24 Φεβ. 2026 17:16
Pelop News

Με ιδιαίτερη επιτυχία, μεγάλη συμμετοχή και ζωντάνια που ξεπέρασε κάθε προσδοκία, ολοκληρώθηκαν οι φετινές εκδηλώσεις του Επαχτίτικου Καρναβαλιού και της Καθαράς Δευτέρας στην Ναύπακτο.

Για ακόμη μία χρονιά, η πόλη μετατράπηκε σε ένα σκηνικό χαράς και αυθεντικής αποκριάτικης έκφρασης. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν ενεργά σε δράσεις που συνδύασαν το παραδοσιακό στοιχείο με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Επαχτίτικου Καρναβαλιού.

Τα δρώμενα δρόμου, οι σατυρικές αναπαραστάσεις, τα παιχνίδια, οι παραδοσιακοί χοροί, η αναβίωση εθίμων και η κορύφωση των εκδηλώσεων με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση δημιούργησαν ένα πολυδιάστατο πολιτιστικό γεγονός, γεμάτο φαντασία, κέφι και συμμετοχικότητα. Η μαζική συμμετοχή καρναβαλιστών, ομάδων και επισκεπτών, σε συνδυασμό με την έντονη κινητικότητα στην πόλη, επιβεβαιώνει ότι το Επαχτίτικο Καρναβάλι αποτελεί έναν ακόμη πυλώνα εξωστρέφειας και ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς του ευχαριστίες στον Σύλλογο «Ναύπακτος. Πολιτιστικές Διαδρομές» για τον κεντρικό ρόλο του στην υλοποίηση των εκδηλώσεων και τη διαχρονική του προσφορά, στην ομάδα «Τεχνουργείον» για τη δημιουργική επιμέλεια και την καλλιτεχνική συμμετοχή της στα δρώμενα, στον ΛΠΧΟΝ «Ανεμογιάννης» και τον Νίκο Ζωργιό για τη σημαντική και ουσιαστική συμβολή τους, καθώς και σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα Σχολεία και τους Συλλόγους Γονέων, τις ομάδες και τους συμμετέχοντες που έδωσαν χρώμα, φαντασία και παλμό στο καρναβάλι, στους εθελοντές, που με ανιδιοτέλεια και διάθεση προσφοράς στήριξαν κάθε πτυχή της διοργάνωσης, στους εργαζόμενους του Δήμου Ναυπακτίας και ιδιαίτερα στο Τμήμα Πολιτισμού και το Τμήμα Καθαριότητας για την άμεση, αδιάκοπη και αποτελεσματική φροντίδα των δημόσιων χώρων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εικόνα της πόλης καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων, στην Αστυνομία, την Τροχαία, το Λιμενικό Σώμα και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την άψογη συνεργασία και τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής και σε όλους τους επαγγελματίες, τους φορείς και τους υποστηρικτές που συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης

Ξεχωριστές ευχαριστίες αξίζουν στους δημότες και τους επισκέπτες, που με τη μαζική παρουσία τους, το κέφι και τη θετική τους ενέργεια, αποτέλεσαν την ψυχή του φετινού καρναβαλιού.

Ο Δήμος Ναυπακτίας συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει και να εξελίσσει τον θεσμό του Επαχτίτικου Καρναβαλιού, επενδύοντας στον πολιτισμό, τη συνεργασία και τη συλλογική δημιουργία.

