Η Ναύπακτος ζωντάνεψε ξανά τη μεγάλη Ναυμαχία του 1571 ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες επισκέπτες στο Ενετικό Λιμάνι παρακολούθησαν την εντυπωσιακή αναπαράσταση, μία γιορτή πολιτισμού και μνήμης.

12 Οκτ. 2025 10:13
Pelop News

Το Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου μετατράπηκε σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό ιστορικής αναβίωσης το βράδυ του Σαββάτου, καθώς πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η ετήσια αναπαράσταση της θρυλικής Ναυμαχίας της Ναυπάκτου (1571).

Παρουσία χιλιάδων θεατών, η εκδήλωση συνέθεσε μία μοναδική εμπειρία γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια, μέσα από ένα άρτιο πάντρεμα εικόνας, ήχου και φωτισμού.

 
