Η Ναύπακτος ζωντάνεψε ξανά τη μεγάλη Ναυμαχία του 1571 ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Το Ενετικό Λιμάνι της Ναυπάκτου μετατράπηκε σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό ιστορικής αναβίωσης το βράδυ του Σαββάτου, καθώς πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η ετήσια αναπαράσταση της θρυλικής Ναυμαχίας της Ναυπάκτου (1571).

Παρουσία χιλιάδων θεατών, η εκδήλωση συνέθεσε μία μοναδική εμπειρία γεμάτη συγκίνηση και υπερηφάνεια, μέσα από ένα άρτιο πάντρεμα εικόνας, ήχου και φωτισμού.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



