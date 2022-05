Η NASA βρήκε… μία πόρτα στον πλανήτη Άρη ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένα, λίγο μετά το σεισμό που κατέγραψε στον Άρη το Εργαστήριο Αεριώθησης της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, το ρόβερ έβγαλε μια φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται ένας μεγάλος σχηματισμός βράχων, γεμάτος με ρωγμές από πιέσεις που πιθανόν να προκλήθηκαν από σεισμούς.

Μάλιστα, αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, θα δει κάτι που μοιάζει πολύ με…πόρτα. Φυσικά η εικόνα πυροδότησε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, με πολλούς να κάνουν λόγω για μυστική υπόγεια σήραγγα η οποία κανείς δεν ξέρει που οδηγεί.

Το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) ανακοίνωσε ότι το στατικό ρομποτικό γεωλογικό εργαστήριο InSight ανίχνευσε στον Άρη τον μεγαλύτερο μέχρι σήμερα σεισμό που έχει παρατηρηθεί ποτέ σε έναν άλλο πλανήτη, μεγέθους 5 βαθμών. Ο σεισμός συνέβη στις 4 Μαΐου και αποτελεί την κορύφωση των τουλάχιστον 1.313 σεισμών που έχουν καταγραφεί στον γειτονικό πλανήτη από τον Νοέμβριο του 2018, όταν το InSight προσεδαφίστηκε στον Άρη. Ο σεισμός των 5 βαθμών είναι μεσαίου μεγέθους για τα γήινα δεδομένα, αλλά θεωρείται τεράστιος για τα αρειανά δεδομένα.

About this raw image (https://t.co/hZxiepGQXx), what's that? An entrance to a secret underground tunnel? Watching it in context as part of the whole mosaic, we can see that little niche in a rock w/ other blocks, fractures, shapes & other erosive features all over that rock face. pic.twitter.com/ou4Ze941HR

