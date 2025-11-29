Η Ναταλία Γερμανού σχολιάζει την απιστία στις σχέσεις: Δεν είναι πάντα μονόπαντα τα πράγματα στη ζωή

Τις δηλώσεις του Νίκου Κουρή περί απιστίας σχολίασε η Ναταλία Γερμανού, εξηγώντας πόσο συμφωνεί μαζί του. Μέσα από τη συνέντευξή του, ο ηθοποιός εξήγησε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται πλέον τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις και τόνισε πως ακόμα κι αν σκεφτεί μόνο έναν άλλο άνθρωπο, ενώ έχει σχέση, τότε πρόκειται για απιστία.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι δεν είναι απαραίτητο να χωρίς αν απιστήσεις. «Ο Νίκος Κουρής στο θέμα της απιστίας είπε ότι το θέμα είναι να μη νιώσεις ότι θες να πας με κάποιο άλλο άτομο. Άπαξ και το νιώσεις, σήκω και πήγαινε. Τώρα θα πέσετε να με φάτε, αλλά εγώ με αυτό συμφωνώ. Ήδη από τη στιγμή που βλέπω κάποιον και δεν μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου, τον άνθρωπο με τον οποίο είμαι μαζί, ήδη, τον έχω απατήσει. Όμως δεν μπορώ να τον αφήσω, γιατί τον αγαπώ», σχολίασε η Ναταλία Γερμανού.

Η τοποθέτησή της έφερε αντιδράσεις από τους συνεργάτες της, με την ίδια να απαντά. «Πάτε να μου το ρίξετε στο ηθικό, ότι πρώτα να χωρίσω και μετά να απιστήσω. Δεν είναι πάντα μονόπαντα τα πράγματα στη ζωή. Για μια απόλαυση, ένα στιγμιαίο λάθος ή και όχι, αν νιώσω ότι αυτό που έζησα μου άλλαξε τη ζωή, ναι θα τον χωρίσω. Αν όχι; Θα χαλάσω τη ζωή μου;».

«Το παραδέχομαι ότι είναι μια πολύ εγωιστική σκέψη έτσι όπως την κάνω, είναι όμως ανθρώπινη, είναι ειλικρινής και πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι, που έχουν απιστήσει κατά καιρούς και είμαι ανάμεσά τους, το έχω παραδεχτεί, ίσως να σκέφτηκαν έτσι», κατέληξε η παρουσιάστρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



