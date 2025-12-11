Η Ναταλία Λιονάκη ως Μοναχή Φεβρωνία: Η ζωή στην Κένυα μέσα από νέες εικόνες ΦΩΤΟ

Η πορεία της Μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα είναι εδώ και χρόνια μακριά από κάθε προβολή. Η γυναίκα που κάποτε γνώρισε το ευρύ κοινό ως Ναταλία Λιονάκη έχει πάρει έναν δρόμο διαφορετικό, αφιερωμένο στη φροντίδα ορφανών παιδιών και στη συμβολή σε ένα ορφανοτροφείο–μοναστήρι που χτίζει μαζί με δύο ακόμη μοναχές. Οι φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν πρόσφατα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» αποτελούν μία από τις σπάνιες ματιές στη νέα της πραγματικότητα.

Οι αποφάσεις που πήρε προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στο οικογενειακό της περιβάλλον, όμως η ίδια φαίνεται να έχει βρει τη γαλήνη που αναζητούσε. Ζει απλά, με σεμνότητα, χωρίς δημόσιες παρεμβάσεις ή κοινωνική έκθεση. Οι πληροφορίες για τη ζωή της σήμερα είναι λίγες, καθώς η ίδια επιλέγει τη σιωπή και τη διακριτικότητα.

Το πρωί της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου, η εκπομπή «Super Κατερίνα» με τον δημοσιογράφο Ανδρέα Καραγιάννη παρουσίασε νέες φωτογραφίες της Μοναχής Φεβρωνίας. Σε αυτές εμφανίζεται να υποδέχεται τον Αρχιεπίσκοπο Κένυας, κ. Μακάριο, στο ορφανοτροφείο–μοναστήρι που δημιουργεί με δύο ακόμη μοναχές. Πρόκειται για μια από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις της τα τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη ζει με έναν βαθύ και άσβεστο πόνο για την απόσταση που έχει δημιουργηθεί. Δηλώσεις της έχουν δείξει ότι θεωρεί πως «δεν έχει πλέον παιδί», καθώς η κόρη της δεν έχει επιδιώξει επαφή εδώ και πολύ καιρό. «Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας», είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες η μητέρα της.

Για την ίδια τη Μοναχή Φεβρωνία, όλα δείχνουν πως ο κύκλος της δημοσιότητας έχει κλείσει οριστικά. Επιλέγει μια ζωή αφιερωμένη στην προσφορά και την πνευματικότητα, αφήνοντας το παρελθόν εκεί ακριβώς όπου θέλει να μείνει: πίσω της.





