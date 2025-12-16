Η ναυμαχία της Ελλης και το σήμερα

Η Ναυμαχία της Έλλης κατά τον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο την 16 Δεκεμβρίου 1912, κοντά στο Ακρωτήριο της Έλλης, της Χερσονήσου της Καλλιπόλεως στην είσοδο των Στενών των Δαρδανελλίων, είχε ως αποτέλεσμα την κυριαρχία του Ελληνικού Στόλου κατά τους πρώτους μήνες του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, υπό την ηγεσία του Υποναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη.

1. Τον Ελληνικό Στόλο αποτελούσαν το θωρηκτό Αβέρωφ, τα 3 θωρηκτά Ύδρα, Σπέτσαι, Ψαρά, 4 ανιχνευτικά και la2 αντιτορπιλλικά, ενώ τον τουρκικό στόλο αποτελούσαν τα θωρηκτά Βαρβαρόσας, Τουργκούτ Ρέις, Μεσουντιέ, ΑσαριΤεφίκ, το καταδρομικό Μετζηδιέ και μερικά αντιτορπιλλικά.

Η Ναυμαχία της Έλλης τελειώσε σε μια ώρα υποχρεώνοντας τον τουρκικό στόλο να επιστρέψει και να να εγκλειστεί μέσα στα Δαρδανέλλια και έτσι να εδραιωθεί η Ελληνική κυριαρχία στο Αιγαίο πέλαγος.

Η τακτική της χρησιμοποίησης του Ελιγμού Ταυ που χρησιμοποίησε ο Ναύαρχος Κουντουριώτης ήταν επιτυχής,

δηλαδή τα πλοία του Ελληνικού Στόλου να περνούν μπροστά από τα εχθρικά ώστε να μπορούν να βάλουν όλα στην πρύμνη και στην πλώρη των εχθρικών, ενώ αντίθετα τα εχθρικά μόνο τα 2 πρόσθια πλοία μπορούσαν τα βάλουν εναντίον των Ελληνικού Στόλου.

2. Διαχρονικά επειδή η κατοχή και ο έλεγχος όλων των θαλασσίων περιοχών της χώρας μας στο Αιγαίο Πέλαγος θα πρέπει αποτελεί την κύρια αποστολή του ένδοξου Πολεμικού Ναυτικού μας, το Πολεμικό Ναυτικό θα πρέπει να δημιουργήσει μόνιμα επιχειρησιακά αντίμετρα για την αποφυγή της ναυτικής παρουσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο πέλαγος κυρίως από τους Λιμένες Σμύρνης και Μαρμαρίδας (Ακσάζ)

3. Επιτακτικός θα πρέπει να θεωρείται επιχειρησιακά ο αποκλεισμός ακόμα και σήμερα του τουρκικού στόλου σε περιπτώσεις Κρίσεων, Εντάσεων και Ασκήσεων που συγκεντρώνεται στον Κόλπο του Ξηρού, βορείως της Χερσονήσου Καλλιπόλεως.

4. Η αντίληψη ενός Κεντρικού Ναυστάθμου στην Σαλαμίνα, θα πρέπει να θεωρείται ξεπερασμένη όταν ένα πλοίο επιφανείας για να καταπλεύσει στα Δαρδανέλια και στον Κόλπο του Ξηρού μπορεί να κάνει 6 με 8 ώρες ή στο Καστελόριζο 9 με 10 ώρες. Επομένως η μεταστάθμευση μεγάλου μέρους των πλοίων επιφανείας του ΠΝ στην Σούδα θα πρέπει να ολοκληρωθεί μετά την απόφαση του ΚΥΣΕΑ του 2021 το συντομότερο δυνατό, ενώ παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι της μη υπολοίησης αυτής της απόφασης του ΚΥΣΕΑ μέχρι τώρα.

5. Μια ενδεχομένως νέα επιχειρησιακή σχεδίαση θα πρέπει να έχει ως αποστολή την δημιουργία μικρότερων ναυστάθμων όπως στο :

Α. Βορειοανατολικό Αιγαίο στην έξοδο του Ελλήσποντου – Κόλπο Ξηρού – Θράκης όπου τεράστια ενεργειακά έργα είναι υπό εξέλιξη υποστηρίζοντας την ευαίσθητη περιοχή του Έβρου,

Β. Νοτιοανατολικό Αιγαίο πλησίον της Κρήτης – Λιβυκού πελάγους – Κύπρου (έχει εγκριθεί ήδη από το ΚΥΣΕΑ το 2021)

Γ. Ιόνιο πέλαγος (Διαπόντιοι Νήσοι – Κέρκυρα)

6. Οι Ναυτικές Διοικήσεις και Προωθημένοι Ναύσταθμοι σε όλη την παραμεθόρια νησιωτική περιοχή σημαίνουν κατοχή μεγάλων θαλασσίων περιοχών ακόμα και δυνητικών με παράλληλη προβολή ισχύος.

Επομένως αποτελεί στρατηγικό λάθος από πρώην Α ΓΕΕΘΑ που έγινε και Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λίγο πριν τις εκλογές του 2019 όταν κατάργησε την Ναυτική Διοίκηση Βορείου Αιγαίου και την Ναυτική Διοίκηση Ιονίου Πελάγους με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν Διοικήσεις Περιοχής που σημαίνει να μην υπάρχει ‘’Δήλωση Κυριαρχίας Περιοχής’’, παρά την αρνητική εισήγηση του τότε Αρχηγού Στόλου

7. Οι επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων γαλλικών φρεγατών Belharra με αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 , αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet 250 και πυραύλους επιφάνειας ELSA (υπό κατασκευή) με εμβέλεια 1.000 χιλιομέτρων και πάνω, θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα και να είναι προωθημένες ώστε να αποτελούν την μέγιστη απειλή βάθους, που σημαίνει και την μέγιστη δυνατή αποτροπή



