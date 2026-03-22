Η ΝΕΠ απόδραση από την Ηλιούπολη με «επτάσφαιρο» Γιαννακόπουλο

Μεγάλο διπλό πέτυχε χθες η ΝΕΠ στην Ηλιούπολη επί της εκεί ομάδας με σκορ 15-14 για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο. Τα «δελφίνια» είχαν σε τρομερή ημέρα τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ με 7 γκολ (ατομικό ρεκόρ), ωθώντας και τους άλλους συμπαίκτες του στην κατάκτηση της μεγάλης νίκης. Διαιτητές: Παϊρακταρίδης-Μπιράκης. Τα 8λεπτα: 4-3, 3-2, 2-5, 5-5. Τα γκολ της Ηλιούπολης: Παζαϊτης 3, Ξανθόπουλος 1, Μπερτόλης 3, Κωνσταντόπουλος 1, Καστραντάς 3, Γαλάνης 3.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 7, Περίδης 1, Κρεμανταλάς, Βέλιος 2, Καραϊσκος 4, Ασάντι, Κωνσταντόπουλος, Κοτσώνης, Μουσάς, Γουρδούπης, Τσαγρής, Σαλπόγλου, Τσίπης, Αλεβίζος 1.

