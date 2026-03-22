Η ΝΕΠ απόδραση από την Ηλιούπολη με «επτάσφαιρο» Γιαννακόπουλο
Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ ήταν ασταμάτητη στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ηλιούπολη παίρνοντας μια τεράστια νίκη που δείχνει πολλά για το ταλέντο των παικτών του Μάκη Λυκούδη.
Μεγάλο διπλό πέτυχε χθες η ΝΕΠ στην Ηλιούπολη επί της εκεί ομάδας με σκορ 15-14 για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο. Τα «δελφίνια» είχαν σε τρομερή ημέρα τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος σημείωσε ρεκόρ με 7 γκολ (ατομικό ρεκόρ), ωθώντας και τους άλλους συμπαίκτες του στην κατάκτηση της μεγάλης νίκης. Διαιτητές: Παϊρακταρίδης-Μπιράκης. Τα 8λεπτα: 4-3, 3-2, 2-5, 5-5. Τα γκολ της Ηλιούπολης: Παζαϊτης 3, Ξανθόπουλος 1, Μπερτόλης 3, Κωνσταντόπουλος 1, Καστραντάς 3, Γαλάνης 3.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 7, Περίδης 1, Κρεμανταλάς, Βέλιος 2, Καραϊσκος 4, Ασάντι, Κωνσταντόπουλος, Κοτσώνης, Μουσάς, Γουρδούπης, Τσαγρής, Σαλπόγλου, Τσίπης, Αλεβίζος 1.
