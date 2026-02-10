Η ΝΕΠ διάκριση και στην καλλιτεχνική κολύμβηση – Φωτογραφίες

Με μια πολύ καλή εμφάνιση οι αθλήτριες της ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ συμμετείχαν στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων Α΄, που πραγματοποιήθηκε στο ανοικτό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στις 7 Φεβρουαρίου.



Συγκεκριμένα στο αγώνισμα του ελεύθερου σόλο συγκέντρωσαν τις εξής βαθμολογίες:

Βασιλική Θεοδωροπούλου (142.6313)

Ιωάννα Θεοδωροπούλου (135.7479)

Ειρήνη Κούλη (97.2937).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



