Η ΝΕΠ διάκριση και στην καλλιτεχνική κολύμβηση – Φωτογραφίες
Νέες διακρίσεις για τη ΝΕΠ, αυτήν τη φορά στην καλλιτεχνική κολύμβηση, με τις Βασιλική Θεοδωροπούλου, Ιωάννα Θεοδωροπούλου και Ειρήνη Κούλη.
Με μια πολύ καλή εμφάνιση οι αθλήτριες της ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης της ΝΕΠ συμμετείχαν στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Παίδων-Κορασίδων Α΄, που πραγματοποιήθηκε στο ανοικτό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ στις 7 Φεβρουαρίου.
Συγκεκριμένα στο αγώνισμα του ελεύθερου σόλο συγκέντρωσαν τις εξής βαθμολογίες:
Βασιλική Θεοδωροπούλου (142.6313)
Ιωάννα Θεοδωροπούλου (135.7479)
Ειρήνη Κούλη (97.2937).
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News