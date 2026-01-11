Η ΝΕΠ έχασε από την Ηλιούπολη, ντεμπούτο για Ασάντι – Φωτογραφίες

Με απώλεια βαθμών μπήκε στο 2026 η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ. Η ομάδα του Μάκη Λυκούδη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ηλιούπολη στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», καθώς είχε ένα κακό β΄ ημίχρονο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με σκορ 10-7. Το πατρινό συγκρότημα, παρότι είδε τον Ιρανό Πεϊμάν Ασάντι να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με το σκουφάκι της ΝΕΠ, εντούτοις έδειξε επηρεασμένο από τη διακοπή του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο λόγω των εορτών.

Διαιτητές: Κουρτίδης-Γιαννέλης. Τα 8λεπτα: 2-0, 2-3, 2-4, 1-3. Τα γκολ της Ηλιούπολης: Παζαϊτης 2, Θωμογλου 2, Ξανθόπουλος 2, Καστραντας 1, Γαλάνης 3.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 2, Περίδης 1, Φυτάλης, Βέλιος, Καραϊσκος 1, Τσαγρής 1, Κωνσταντόπουλος, Κοτσώνης, Μουσας, Γουρδούπης, Ασάντι 2, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Βαλουξής.

«Ηταν μια κακή ήττα. Παρουσιάσαμε άσχημη εικόνα, ειδικά στο β΄ ημίχρονο», σχολίασε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Το κεφάλι κάτω και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας…».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



