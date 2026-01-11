Η ΝΕΠ έχασε από την Ηλιούπολη, ντεμπούτο για Ασάντι – Φωτογραφίες

Το 2026 ξεκίνησε με ήττα για την Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ, καθώς το συγκρότημα του Μάκη Λυκούδη δεν τα κατάφερε στην Πάτρα απέναντι στην Ηλιούπολη.

11 Ιαν. 2026 18:32
Pelop News

Με απώλεια βαθμών μπήκε στο 2026 η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ. Η ομάδα του Μάκη Λυκούδη δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ηλιούπολη στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», καθώς είχε ένα κακό β΄ ημίχρονο, με αποτέλεσμα να ηττηθεί με σκορ 10-7. Το πατρινό συγκρότημα, παρότι είδε τον Ιρανό Πεϊμάν Ασάντι να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με το σκουφάκι της ΝΕΠ, εντούτοις έδειξε επηρεασμένο από τη διακοπή του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο λόγω των εορτών.

Διαιτητές: Κουρτίδης-Γιαννέλης. Τα 8λεπτα: 2-0, 2-3, 2-4, 1-3. Τα γκολ της Ηλιούπολης: Παζαϊτης 2, Θωμογλου 2, Ξανθόπουλος 2, Καστραντας 1, Γαλάνης 3.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 2, Περίδης 1, Φυτάλης, Βέλιος, Καραϊσκος 1, Τσαγρής 1, Κωνσταντόπουλος, Κοτσώνης, Μουσας, Γουρδούπης, Ασάντι 2, Καψοκαββάδης, Τσίπης, Βαλουξής.

«Ηταν μια κακή ήττα. Παρουσιάσαμε άσχημη εικόνα, ειδικά στο β΄ ημίχρονο», σχολίασε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης και πρόσθεσε τα εξής: «Το κεφάλι κάτω και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας…».

 

 

 

 

18:32 Η ΝΕΠ έχασε από την Ηλιούπολη, ντεμπούτο για Ασάντι – Φωτογραφίες
