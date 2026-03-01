Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ

Η ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

«Η ΝΕΠ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λήξη της συνεργασίας με την Σελέστ Αλμενταρίζ και την ευχαριστεί για την προσφορά της στον σύλλογό μας.

Με την ποιότητά της, την ευγένεια, την αφοσίωση και την εργατικότητά της, βοήθησε τα μέγιστα τη γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ στην επιστροφή της στην Α1 Εθνική Γυναικών του πόλο και ειδικότερα τα πιο νέα κορίτσια του συλλόγου να αποκτήσουν σημαντικές παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο.

Φυσικά η πόρτα της ΝΕΠ θα είναι πάντα ανοικτή για τη Σελέστ!».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



