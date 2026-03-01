Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ

Με φιλικό τρόπο χώρισαν οι δρόμοι της γυναικείας ομάδας πόλο της ΝΕΠ και της μεξικοαμερικανίδας Σελέστ Αλμενταρίζ.

01 Μαρ. 2026 17:12
Pelop News

Η ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

«Η ΝΕΠ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λήξη της συνεργασίας με την Σελέστ Αλμενταρίζ και την ευχαριστεί για την προσφορά της στον σύλλογό μας.
Με την ποιότητά της, την ευγένεια, την αφοσίωση και την εργατικότητά της, βοήθησε τα μέγιστα τη γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ στην επιστροφή της στην Α1 Εθνική Γυναικών του πόλο και ειδικότερα τα πιο νέα κορίτσια του συλλόγου να αποκτήσουν σημαντικές παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο.
Φυσικά η πόρτα της ΝΕΠ θα είναι πάντα ανοικτή για τη Σελέστ!».

