Η ΝΕΠ με Ασάντι κόντρα στον ΝΑΟ Κέρκυρας – Δηλώσεις Λυκούδη

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ ετοιμάζεται για το ντέρμπι της Κυριακής (14.30) με αντίπαλο τον ΝΑΟ Κέρκυρας στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός».

Ετοιμάζεται για τον ΝΑΟ Κέρκυρας η ΝΕΠ
12 Μαρ. 2026 17:48
Pelop News

«Παίζουμε με την πρωτοπόρο και την καλύτερη ομάδα του Ομίλου μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΝΑΟ Κέρκυρας βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Εχει καλύτερο ρόστερ και ποιοτικούς παίκτες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα παλέψουμε. Δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι για να χάσουμε». Αυτό δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης για το παιχνίδι της Κυριακής (14.30) με αντίπαλο τον ΝΑΟ Κέρκυρας στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο. Στα θετικά για τη ΝΕΠ το ότι επανήλθε στις προπονήσεις ο διεθνής Ιρανός πολίστας Πέιμαν Ασάντι, ο οποίος είχε χτυπήσει στο μάτι.

