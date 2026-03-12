Η ΝΕΠ με Ασάντι κόντρα στον ΝΑΟ Κέρκυρας – Δηλώσεις Λυκούδη

«Παίζουμε με την πρωτοπόρο και την καλύτερη ομάδα του Ομίλου μας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΝΑΟ Κέρκυρας βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Εχει καλύτερο ρόστερ και ποιοτικούς παίκτες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θα παλέψουμε. Δεν παίζουμε κανένα παιχνίδι για να χάσουμε». Αυτό δήλωσε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης για το παιχνίδι της Κυριακής (14.30) με αντίπαλο τον ΝΑΟ Κέρκυρας στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» για το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Ανδρών του πόλο. Στα θετικά για τη ΝΕΠ το ότι επανήλθε στις προπονήσεις ο διεθνής Ιρανός πολίστας Πέιμαν Ασάντι, ο οποίος είχε χτυπήσει στο μάτι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



